Головна Fashion Трендові чоботи — неймовірні три пари, без яких не обійтись

Трендові чоботи — неймовірні три пари, без яких не обійтись

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:06
Трендові чоботи нового сезону — 3 найкращі моделі на 2025/2026
Стильні високі чоботи. Фото: Freepik

Цієї осені та зими чоботи перестають бути лише "утилітарним" взуттям. Вони виходять на перший план і стають головною деталлю образу. На подіумах Нью-Йорка, Лондона, Мілана й Парижа дизайнери показали, що чоботи можуть диктувати стиль, а не просто доповнювати його.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Головні зірки сезону серед взуття

Ботфорти

У колекціях Altuzarra, Acne Studios, Burberry, Ralph Lauren і Stella McCartney ботфорти займають центральне місце. Їх шиють із м’якої шкіри, роблять вільні халяви, які красиво повторюють лінію ноги. Такі чоботи підіймаються вище коліна — подекуди навіть до середини стегна.

Яка деталь чобіт робить їх особливими
Acne Studios осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Вони повертають драматичність 80-х, але у сучасному виконанні. Altuzarra комбінує їх із сатиновими сукнями, Acne Studios — з пальтами, Balmain додає архітектурні лінії та блиск.

Чоботи з м’якою халявою

Так звані slouchy boots знову на піку. Їх показали Alaïa, Louis Vuitton, Diesel, Sacai. Моделі мають трохи "зім’ятий" й водночас елегантний вигляд. Diesel створює їх у різних кольорах з необробленими краями, Louis Vuitton поєднує ефект пуховика із пом'ятістю, а Alaïa показує лаковані варіанти у глибоких відтінках.

Найбільш елегантні чоботи на осінь-зиму
Sacai осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Колір сезону — бордовий

Бордо цього року не менш актуальний, ніж класичний чорний. Його активно використовують Alaïa, Balmain, Hermès, Burberry, Isabel Marant. Взуття у цьому відтінку має дорогий, глибокий й водночас сміливий вигляд. Hermès комбінує бордо зі шкірою та трикотажем, Burberry робить варіації у клітинку, Isabel Marant додає вінтажні ботильйони.

В якому кольорі чоботи найкращі
Alaïa осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Осінньо-зимові чоботи 2025/2026 — це не просто частина гардероба. Вони стали ключем до образу: об’ємні чи обтислі, блискучі чи матові, класичні чи ультрасучасні. Цей сезон дозволяє грати на контрастах і робити саме взуття центральною точкою стилю.

Раніше ми писали про те, що взуття у стилі преппі буде мати особливий вигляд у 2025 році.

Також ми повідомляли, що є моделі взуття, що вже стало ознакою несмаку цього року.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
