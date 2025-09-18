Осенняя обувь, которую хочется носить — казаки и резиновые сапоги

Резиновые сапоги. Фото: freepik.com

Если ищете стильную обувь на осень, обязательно присмотритесь к трендовым моделям — сапогам-"казакам" и резиновым сапогам. Именно они сейчас задают настроение всем модным образам.

Сапоги-"казаки" — как носить

Ковбойские сапоги снова в тренде. Их грубоватый силуэт добавляет образу характера и немного бунтарства. А нейтральные оттенки — от бежевого до насыщенного коричневого — позволяют легко сочетать их и с классикой, и с повседневным стилем.

Блогер Кристина Бычкова уже показала крутой осенний look: "казаки" она сочетала с мини-платьем и свободным пиджаком.

Кристина Бычкова. Фото из Instagram

Идеальные сочетания:

Короткие платья или юбки со свободным силуэтом или кружевом — контраст грубой обуви и романтичного образа работает отлично.

— контраст грубой обуви и романтичного образа работает отлично. Объемные свитера, удлиненные блейзеры или тренчи с узкими джинсами или прямыми брюками, подкатанными чуть выше сапог.

Шорты из плотной ткани или мини-юбки с плотными колготами — практично и стильно для прохладных дней.

А вот с вечерними платьями с ярким декором или сложным принтом — "казаки" будут смотреться неуместно. Тонкие леггинсы или спортивные штаны — на фоне объемной обуви тоже теряются.

Резиновые сапоги — как носить

Высокие резиновые сапоги, которые еще называют "рыбацкими" или "хантер", в этом году прочно вошли в городскую моду. Их глянцевая поверхность и простой дизайн делают их универсальными: они защищают от дождя и отлично смотрятся в повседневных образах.

Екатерина, жена ведущего Владимира Остапчука, уже показала, как комбинировать "хантеры" с более тяжелой, люксовой одеждой — получилось эффектно и современно.

Екатерина в стильных сапогах. Фото из Instagram

Идеальные сочетания:

Мини-юбки или шорты и oversize-пиджак или тренч — получится стильный "дождевой" образ.

— получится стильный "дождевой" образ. Джинсы-скинни и объемный свитер или пальто — тепло, удобно и модно.

— тепло, удобно и модно. Короткие платья из плотной ткани и высокие носки, выглядывающие из сапог — классный контраст и привлекает внимание.

Не стоит носить резиновые сапоги с широкими брюками, которые полностью закрывают сапоги. Чрезмерно романтичные легкие платья тоже не вариант — резина "съедает" нежность образа.

