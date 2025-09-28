Відео
Зухвала елегантність — які чоботи підкорили тренди

Дата публікації: 28 вересня 2025 13:09
Чоботи у вікторіанському стилі стали хітом осені — з чим їх носити
Чоботи у вікторіанському стилі. Фото: Instagram

Тренди з минулого повертаються у моду постійно. Однак, якщо до джинсів та сорочок з 80-90-х усі вже звикли, то взуття, натхнене силуетами XIX століття, стало для модниць сюрпризом. Хіт цієї осені — чоботи у вікторіанському стилі.

Про це пише Vogue.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі

Загострені та з готичним акцентом — вікторіанські чоботи стали головним взуттєвим трендом цієї осені. Вони перегукуються зі стилем англійської королеви Вікторії та нагадують про елегантні образи XIX століття. Особлива деталь таких чоботів — шнурівка та гостра форма.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Чорні чоботи. Фото: Vogue

Вікторіанські чоботи ідеально поєднуються з мереживом. Образ з такими сукнями чи спідницями буде мати особливий шарм. Також таке взуття можна вдало стилізувати з плісированими спідницями чи оксамитовими сукнями, адже цього сезону готика й елегантність йдуть поруч.

Новий тренд вже підхопили світові знаменитості. Леді Гага та Дженна Ортега встигли з'явитись у готичних образах з чоботами у вікторіанському стилі на червоних доріжках. Модниці обирають як масивні моделі на дуже високих підборах, так й варіанти з квадратним мисом.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Леді Гага в образі з вікторіанськими чоботами. Фото: Vogue

Найбільш театральну версію такого взуття представили McQueen. Їхні чоботи — з гострим мисом, мереживними деталями та тонкими перехресними шнурівками. Палітра кольорів також порадувала красунь — від матового чорного до "кривавого" червоного. Такі моделі чудово пасуватимуть до класичних штанів, щільних колготок чи суконь.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Образ з вікторіанськими чоботами. Фото: Vogue

На перший погляд здається, що таке взуття не практичне. Однак насправді його стилізувати з будь-чим. Вікторіанські чоботи — це ідеальний спосіб зробити образ виразним. Вони додають шарму та роблять стиль особливим.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
