Головна Fashion Акторка Наталка Денисенко здивувала незвичним взуттям

Акторка Наталка Денисенко здивувала незвичним взуттям

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:19
Взуття Наталки Денисенко — туфлі, що завжди будуть в центрі уваги
Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko.

Українська акторка Наталка Денисенко вкотре довела, що не боїться сміливих експериментів у моді. Для світського заходу зірка обрала елегантний білий тотал-лук: довгу облягаючу сукню, ймовірно від Zara, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Образ вийшов мінімалістичним, але дуже виразним — саме завдяки головному акценту, незвичному взуттю.

Сайт Новини.LIVE розповість про нього більше.

Читайте також:

Яким взуттям вдалось здивувати Денисенко

Наталка з’явилася у туфлях з розділеними пальцями, які відразу привернули увагу гостей події. Таке анатомічне взуття повністю повторює форму стопи й навіть окреслює пальці, створюючи ефект "другої шкіри".

Наталка Денисенко показала стильне взуття
Денисенко у стильному образу. Фото з Instagram

Подібні моделі вже давно використовуються у спортивному середовищі: існують кросівки для природного бігу, спеціальні варіанти для фітнесу, водних видів спорту та крос-тренувань. Тепер ця технологія поступово переходить і у світ повсякденної моди, перетворюючись на тренд, який уже підхоплюють сміливі модники.

Взуття для сміливих модників
Образ Денисенко. Фото з Instagram

Осінь-2025 обіцяє бути сезоном нетривіальних рішень, адже вже замість класичних туфель і кросівок у гардеробі з’являються моделі з розділеними пальцями. Вони можуть мати дещо провокаційний вигляд, проте саме завдяки цьому стають головною деталлю образу.

Приклад Наталки Денисенко показує, що таке взуття легко інтегрувати навіть у вишуканий вечірній лук, і воно не буде мати дивний вигляд, а навпаки — додасть сучасності та впевненості.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
