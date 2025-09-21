Відео
Головна Fashion Розкішна ніжність — образ Даші Квіткової, що розбавить осінь

Розкішна ніжність — образ Даші Квіткової, що розбавить осінь

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 11:15
Ніжний осінній образ Даші Квіткової — чим він полюбився модницям
Даша квіткова у стильному образі. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова не перестає дивувати стильними образами. Кожен її лук нагадує вихід на модний подіум: зі смаком та особливою родзинкою. Цього разу знаменитість показала ніжний рожевий аутфіт, який точно розбавить похмуру осінь.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ніжний осінній образ Даші Квіткової

Даша Квіткова показала стильний осінній лук. Інфлюенсерка обрала світло-рожевий костюм, що має стриманий та яскравий вигляд водночас. Штани з високою талією доповнює особлива деталь — ніжна біла хустка. Саме вона додає образу виняткового шарму.

Жакет вільного крою вдало доповнює лук. На рукавах, як й внизу штанів, є нестандартний акцент. Легкі шнурівки створюють ефект "бантиків", який зараз просто на піку популярності.

Стильний образ Даші Квіткової на осінь
Ніжний осінній образ Даші Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

Квіткова вирішила доповнити образ облягаючим топом шоколадного кольору. Цей глибокий відтінок додав контрасту та зробив лук більш насиченим. Здається, що особливо доповнювати його аксесуарами й не потрібно. Тож інфлюенсерка обрала лише довгу мінімалістичну підвіску на шиї, яка гармонійно завершила образ. Ніжності додала легка укладка — природні хвилі зробили лук знаменитості легшим та романтичнішим.

Стильний образ Даші Квіткової на осінь
Даша Квіткова в рожевому костюмі. Фото: Instagram/kvittkova

Такий креативний мікс класики, романтики та модних акцентів сподобався багатьом. Модниці оцінили образ Квіткової та відзначили його особливу романтичну нотку. Повторити такий лук не складно, а одягнути його можна будь-куди.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильний образ Даші Квіткової у стилі 90-х. Він просто підкорив мережу.

Також ми розповідали про те, як носити кардиган за версією Квіткової. Восени без нього не обійтися.

блогери мода Даша Квіткова образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
