Ніжний осінній образ Даші Квіткової — чим він полюбився модницям

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова не перестає дивувати стильними образами. Кожен її лук нагадує вихід на модний подіум: зі смаком та особливою родзинкою. Цього разу знаменитість показала ніжний рожевий аутфіт, який точно розбавить похмуру осінь.

Ніжний осінній образ Даші Квіткової

Даша Квіткова показала стильний осінній лук. Інфлюенсерка обрала світло-рожевий костюм, що має стриманий та яскравий вигляд водночас. Штани з високою талією доповнює особлива деталь — ніжна біла хустка. Саме вона додає образу виняткового шарму.

Жакет вільного крою вдало доповнює лук. На рукавах, як й внизу штанів, є нестандартний акцент. Легкі шнурівки створюють ефект "бантиків", який зараз просто на піку популярності.

Квіткова вирішила доповнити образ облягаючим топом шоколадного кольору. Цей глибокий відтінок додав контрасту та зробив лук більш насиченим. Здається, що особливо доповнювати його аксесуарами й не потрібно. Тож інфлюенсерка обрала лише довгу мінімалістичну підвіску на шиї, яка гармонійно завершила образ. Ніжності додала легка укладка — природні хвилі зробили лук знаменитості легшим та романтичнішим.

Такий креативний мікс класики, романтики та модних акцентів сподобався багатьом. Модниці оцінили образ Квіткової та відзначили його особливу романтичну нотку. Повторити такий лук не складно, а одягнути його можна будь-куди.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильний образ Даші Квіткової у стилі 90-х. Він просто підкорив мережу.

Також ми розповідали про те, як носити кардиган за версією Квіткової. Восени без нього не обійтися.