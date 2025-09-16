Відео
Кардиган Даші Квіткової — тренд, без якого важко уявити осінь

Кардиган Даші Квіткової — тренд, без якого важко уявити осінь

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 08:40
Найбажаніший кардиган цієї осені — Квіткова вже його носить
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Цієї осені без кардигана нікуди. І особливо актуальним стає саме подовжений варіант — універсальний, затишний і водночас стильний. Він легко вписується у будь-який гардероб і чудово рятує в перші прохолодні дні.

Блогерка Даша Квіткова вже показала у своєму Instagram, як можна носити цей тренд.

Читайте також:

Який кардиган обрала на осінь Квіткова

На нових фото вона з’явилася в сірому кардигані, який одразу привернув увагу. Образ вийшов легким, але водночас дуже стильним: чорна мініспідниця, базова біла футболка і той самий кардиган, що створив витончений вертикальний силует.

Даша доповнила аутфіт маленькою чорної сумочкою на золотому ланцюжку, ременем із металевою пряжкою та зручними чорними кросівками. Вийшло влучне поєднання — комфорт плюс елегантність.

Даша Квіткова створила стильний аутфіт з кардиганом
Даша Квіткова в довгому кардигані. Фото: Instagram/kvittkova

Чому всі полюбили довгі кардигани

Секрет в тому, що вони поєднують тепло, зручність і стиль. Такий фасон можна носити і з футболкою, і з легкою блузою, і навіть поверх светра — і при цьому все буде завжди мати стильний вигляд.

Подовжений крій витягує силует, робить його стрункішим і додає образу акуратності. А м’які матеріали на кшталт кашеміру, шерсті чи мохеру створюють відчуття домашнього затишку. Це саме те, що потрібно восени — коли хочеться тепла, але при цьому важливо залишатися в тренді.

Довгий кардиган - універсальна річ в гардеробі
Довгий сірий кардиган. Фото: Instagram/kvittkova

Довгий кардиган — річ, яка працює і для повсякденних прогулянок, і для більш святкових виходів. Він став тією універсальною базою, яка допомагає мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова показала, як носити жилет цього сезону.

Також ми повідомляли, що Джей Ло показала трендові джинси, які вже хочуть усі цього сезону.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
