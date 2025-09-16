Найбажаніший кардиган цієї осені — Квіткова вже його носить

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Цієї осені без кардигана нікуди. І особливо актуальним стає саме подовжений варіант — універсальний, затишний і водночас стильний. Він легко вписується у будь-який гардероб і чудово рятує в перші прохолодні дні.

Блогерка Даша Квіткова вже показала у своєму Instagram, як можна носити цей тренд.

Який кардиган обрала на осінь Квіткова

На нових фото вона з’явилася в сірому кардигані, який одразу привернув увагу. Образ вийшов легким, але водночас дуже стильним: чорна мініспідниця, базова біла футболка і той самий кардиган, що створив витончений вертикальний силует.

Даша доповнила аутфіт маленькою чорної сумочкою на золотому ланцюжку, ременем із металевою пряжкою та зручними чорними кросівками. Вийшло влучне поєднання — комфорт плюс елегантність.

Даша Квіткова в довгому кардигані. Фото: Instagram/kvittkova

Чому всі полюбили довгі кардигани

Секрет в тому, що вони поєднують тепло, зручність і стиль. Такий фасон можна носити і з футболкою, і з легкою блузою, і навіть поверх светра — і при цьому все буде завжди мати стильний вигляд.

Подовжений крій витягує силует, робить його стрункішим і додає образу акуратності. А м’які матеріали на кшталт кашеміру, шерсті чи мохеру створюють відчуття домашнього затишку. Це саме те, що потрібно восени — коли хочеться тепла, але при цьому важливо залишатися в тренді.

Довгий сірий кардиган. Фото: Instagram/kvittkova

Довгий кардиган — річ, яка працює і для повсякденних прогулянок, і для більш святкових виходів. Він став тією універсальною базою, яка допомагає мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

