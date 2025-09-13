Як носити кардиган цієї осені — п'ять незвичних способів

Модні лайфхаки — блогерка показала, як стильно носити кардиган
Уявити осінь без зручних та теплих кардиганів просто неможливо. Хтось вважає, що такий одяг можна носити лише в одному варіанті, але насправді стилізувати кардиган можна абсолютно по-різному.
Модними лайфхаками на своїй сторінці в TikTok поділилась блогерка Richelle Zhang.
П'ять варіантів, як носити кардиган
Класичний спосіб
Перший варіант — класика, яка не потребує доповнення. Він підійде тим, хто любить стриманість та віддає перевагу базі. Так носити кардиган можна з усім: штанами, спідницями чи сукнями.
Задом наперед
Цей спосіб буде цікавішим та додасть родзинки осінньому луку. Спробуйте одягнути кардиган задом наперед. Це матиме незвичний, але стильний вигляд.
Задом наперед зі спущеними плечима
Аби додати трохи жіночності та грайливості в образ, трохи приспустіть плечі в кардигані, одягнутому задом наперед. Це точно виділить ваш образ серед інших. Такий варіант чудово пасуватиме до наряду із сукнею.
Болеро
Це ще один незвичний спосіб, як можна носити кардиган. Спробуйте перетворити його на болеро, застібнувши ґудзики позаду. Це матиме мінімалістичний і водночас грайливий вигляд. Поєднуйте такий кардиган з джинсами або штанами кльош й топом.
На запах
Перекрутіть кінчики кардигана та застібніть їх на запах. Такий образ буде дуже ніжним та грайливим. Цей верх підійде до різних стилів: від спідниці-олівця чи класичних штанів до прямих джинсів чи спортивних штанів.
Кардиган — це дійсно база на осінь. Однак навіть таку класику можна стилізувати по-різному та створювати з однією річчю новий лук хоч кожен день.
