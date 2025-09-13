Відео
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Fashion Модні лайфхаки — блогерка показала, як стильно носити кардиган

Модні лайфхаки — блогерка показала, як стильно носити кардиган

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:00
Як носити кардиган цієї осені — п'ять незвичних способів
Бежевий кардиган. Фото: Freepik

Уявити осінь без зручних та теплих кардиганів просто неможливо. Хтось вважає, що такий одяг можна носити лише в одному варіанті, але насправді стилізувати кардиган можна абсолютно по-різному.

Модними лайфхаками на своїй сторінці в TikTok поділилась блогерка Richelle Zhang.

П'ять варіантів, як носити кардиган

Класичний спосіб

Перший варіант — класика, яка не потребує доповнення. Він підійде тим, хто любить стриманість та віддає перевагу базі. Так носити кардиган можна з усім: штанами, спідницями чи сукнями.

Як стильно носити кардиган восени
Класичний спосіб носити кардиган. Фото: кадр з відео

Задом наперед

Цей спосіб буде цікавішим та додасть родзинки осінньому луку. Спробуйте одягнути кардиган задом наперед. Це матиме незвичний, але стильний вигляд.

Як стильно носити кардиган восени
Кардиган, одягнутий задом наперед. Фото: кадр з відео

Задом наперед зі спущеними плечима

Аби додати трохи жіночності та грайливості в образ, трохи приспустіть плечі в кардигані, одягнутому задом наперед. Це точно виділить ваш образ серед інших. Такий варіант чудово пасуватиме до наряду із сукнею.

Як стильно носити кардиган восени
Кардиган з приспущеними плечима. Фото: кадр з відео

Болеро

Це ще один незвичний спосіб, як можна носити кардиган. Спробуйте перетворити його на болеро, застібнувши ґудзики позаду. Це матиме мінімалістичний і водночас грайливий вигляд. Поєднуйте такий кардиган з джинсами або штанами кльош й топом.

Як стильно носити кардиган восени
Кардиган-болеро. Фото: кадр з відео

На запах

Перекрутіть кінчики кардигана та застібніть їх на запах. Такий образ буде дуже ніжним та грайливим. Цей верх підійде до різних стилів: від спідниці-олівця чи класичних штанів до прямих джинсів чи спортивних штанів.

Як стильно носити кардиган восени
Кардиган на запах. Фото: кадр з відео

Кардиган — це дійсно база на осінь. Однак навіть таку класику можна стилізувати по-різному та створювати з однією річчю новий лук хоч кожен день.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні тренди в одязі восени 2025 року. Їх назвав український дизайнер Андре Тан.

Також ми розповідали про те, який верхній одяг варто обрати цього сезону. Така модель зараз на піку популярності.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
