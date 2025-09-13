Як носити кардиган цієї осені — п'ять незвичних способів

Бежевий кардиган. Фото: Freepik

Уявити осінь без зручних та теплих кардиганів просто неможливо. Хтось вважає, що такий одяг можна носити лише в одному варіанті, але насправді стилізувати кардиган можна абсолютно по-різному.

Модними лайфхаками на своїй сторінці в TikTok поділилась блогерка Richelle Zhang.

П'ять варіантів, як носити кардиган

Класичний спосіб

Перший варіант — класика, яка не потребує доповнення. Він підійде тим, хто любить стриманість та віддає перевагу базі. Так носити кардиган можна з усім: штанами, спідницями чи сукнями.

Класичний спосіб носити кардиган. Фото: кадр з відео

Задом наперед

Цей спосіб буде цікавішим та додасть родзинки осінньому луку. Спробуйте одягнути кардиган задом наперед. Це матиме незвичний, але стильний вигляд.

Кардиган, одягнутий задом наперед. Фото: кадр з відео

Задом наперед зі спущеними плечима

Аби додати трохи жіночності та грайливості в образ, трохи приспустіть плечі в кардигані, одягнутому задом наперед. Це точно виділить ваш образ серед інших. Такий варіант чудово пасуватиме до наряду із сукнею.

Кардиган з приспущеними плечима. Фото: кадр з відео

Болеро

Це ще один незвичний спосіб, як можна носити кардиган. Спробуйте перетворити його на болеро, застібнувши ґудзики позаду. Це матиме мінімалістичний і водночас грайливий вигляд. Поєднуйте такий кардиган з джинсами або штанами кльош й топом.

Кардиган-болеро. Фото: кадр з відео

На запах

Перекрутіть кінчики кардигана та застібніть їх на запах. Такий образ буде дуже ніжним та грайливим. Цей верх підійде до різних стилів: від спідниці-олівця чи класичних штанів до прямих джинсів чи спортивних штанів.

Кардиган на запах. Фото: кадр з відео

Кардиган — це дійсно база на осінь. Однак навіть таку класику можна стилізувати по-різному та створювати з однією річчю новий лук хоч кожен день.

