Как носить кардиган этой осенью — пять необычных способов

Бежевый кардиган бежевый кардиган. Фото: Freepik

Представить осень без удобных и теплых кардиганов просто невозможно. Кто-то считает, что такую одежду можно носить только в одном варианте, но на самом деле стилизовать кардиган можно абсолютно по-разному.

Модными лайфхаками на своей странице в TikTok поделилась блогер Richelle Zhang.

Пять вариантов, как носить кардиган

Классический способ

Первый вариант — классика, которая не нуждается в дополнении. Он подойдет тем, кто любит сдержанность и отдает предпочтение базе. Так носить кардиган можно со всем: брюками, юбками или платьями.

Классический способ носить кардиган. Фото: кадр из видео

Задом наперед

Этот способ будет интереснее и придаст изюминку осеннему луку. Попробуйте надеть кардиган задом наперед. Это будет выглядеть необычно, но стильно.

Кардиган, одетый задом наперед. Фото: кадр из видео

Задом наперед со спущенными плечами

Чтобы добавить немного женственности и игривости в образ, немного приспустите плечи в кардигане, одетом задом наперед. Это точно выделит ваш образ среди других. Такой вариант прекрасно подойдет к наряду с платьем.

Кардиган с приспущенными плечами. Фото: кадр из видео

Болеро

Это еще один необычный способ, как можно носить кардиган. Попробуйте превратить его в болеро, застегнув пуговицы сзади. Это будет выглядеть минималистично и одновременно игриво. Сочетайте такой кардиган с джинсами или брюками клеш и топом.

Кардиган-болеро Фото: кадр из видео

На запах

Перекрутите кончики кардигана и застегните их на запах. Такой образ будет очень нежным и игривым. Этот верх подойдет к разным стилям: от юбки-карандаша или классических брюк до прямых джинсов или спортивных штанов.

Кардиган на запах. Фото: кадр из видео

Кардиган — это действительно база на осень. Однако даже такую классику можно стилизовать по-разному и создавать с одной вещью новый лук хоть каждый день.

