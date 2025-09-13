Как носить кардиган этой осенью — пять необычных способов

Модные лайфхаки — блогер показала, как стильно носить кардиган
Представить осень без удобных и теплых кардиганов просто невозможно. Кто-то считает, что такую одежду можно носить только в одном варианте, но на самом деле стилизовать кардиган можно абсолютно по-разному.
Модными лайфхаками на своей странице в TikTok поделилась блогер Richelle Zhang.
Пять вариантов, как носить кардиган
Классический способ
Первый вариант — классика, которая не нуждается в дополнении. Он подойдет тем, кто любит сдержанность и отдает предпочтение базе. Так носить кардиган можно со всем: брюками, юбками или платьями.
Задом наперед
Этот способ будет интереснее и придаст изюминку осеннему луку. Попробуйте надеть кардиган задом наперед. Это будет выглядеть необычно, но стильно.
Задом наперед со спущенными плечами
Чтобы добавить немного женственности и игривости в образ, немного приспустите плечи в кардигане, одетом задом наперед. Это точно выделит ваш образ среди других. Такой вариант прекрасно подойдет к наряду с платьем.
Болеро
Это еще один необычный способ, как можно носить кардиган. Попробуйте превратить его в болеро, застегнув пуговицы сзади. Это будет выглядеть минималистично и одновременно игриво. Сочетайте такой кардиган с джинсами или брюками клеш и топом.
На запах
Перекрутите кончики кардигана и застегните их на запах. Такой образ будет очень нежным и игривым. Этот верх подойдет к разным стилям: от юбки-карандаша или классических брюк до прямых джинсов или спортивных штанов.
Кардиган — это действительно база на осень. Однако даже такую классику можно стилизовать по-разному и создавать с одной вещью новый лук хоть каждый день.
