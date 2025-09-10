Видео
Главная Fashion Легендарная верхняя одежда снова в моде — покупаем этой осенью

Легендарная верхняя одежда снова в моде — покупаем этой осенью

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:15
Стильная верхняя одежда этого сезона — тренд, который не обойти стороной
Девушка в ветровке. Фото: Freepik

Хоть и грустно осознавать, что лето осталось позади, мы все же можем сделать холодный сезон стильным и комфортным. Одеться тепло, но при этом выглядеть современно — вполне реально. Один из главных модных хитов этого года —  спортивные ветровки, которые стремительно вернули себе статус must-have в гардеробе.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Почему тренд на спортивные куртки вернулся

Как это часто случается, тренд стартовал с подиумов. На показах SS'25 Miu Miu, Zimmermann, Louis Vuitton и Coperni ветровки стали настоящим акцентом коллекций. Дизайнеры смело сочетали их с вязаными юбками, мини-шортами и легкими платьями.

Спортивні куртки повертаються в тренди 2025 року
Miu Miu. Фото: Cosmopolitan

Такая игра на контрастах доказала, что стиль — это прежде всего свобода и отсутствие ограничений. А эклектика официально закрепилась как главный модный прием 2025 года. Не менее активно ветровки подхватили и стритстайл-иконки.

Стильна куртка, що знадобиться цієї осені
Девушка в спортивной куртке. Фото из Instagram

Для кого-то это — полностью спортивный образ, а кто-то миксует их с кэжуальными вещами, делая акцент именно на верхнем слое одежды. Еще одна деталь, которая добавляет популярности ветровкам, это цвета.

Верхній одяг, що додасть образу легкості
Стильные девушки. Фото из Instagram

Яркие оттенки, сочные неоновые варианты или нежные пастели — все это прекрасно работает, особенно если дополнить look аксессуарами в тон. Так что в этом сезоне ветровка не просто практичная защита от ветра, а стильный штрих, способный оживить любой образ и сделать его современным.

мода тренды стиль верхняя одежда 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
