Стильная верхняя одежда этого сезона — тренд, который не обойти стороной

Хоть и грустно осознавать, что лето осталось позади, мы все же можем сделать холодный сезон стильным и комфортным. Одеться тепло, но при этом выглядеть современно — вполне реально. Один из главных модных хитов этого года — спортивные ветровки, которые стремительно вернули себе статус must-have в гардеробе.

Почему тренд на спортивные куртки вернулся

Как это часто случается, тренд стартовал с подиумов. На показах SS'25 Miu Miu, Zimmermann, Louis Vuitton и Coperni ветровки стали настоящим акцентом коллекций. Дизайнеры смело сочетали их с вязаными юбками, мини-шортами и легкими платьями.

Такая игра на контрастах доказала, что стиль — это прежде всего свобода и отсутствие ограничений. А эклектика официально закрепилась как главный модный прием 2025 года. Не менее активно ветровки подхватили и стритстайл-иконки.

Для кого-то это — полностью спортивный образ, а кто-то миксует их с кэжуальными вещами, делая акцент именно на верхнем слое одежды. Еще одна деталь, которая добавляет популярности ветровкам, это цвета.

Яркие оттенки, сочные неоновые варианты или нежные пастели — все это прекрасно работает, особенно если дополнить look аксессуарами в тон. Так что в этом сезоне ветровка не просто практичная защита от ветра, а стильный штрих, способный оживить любой образ и сделать его современным.

