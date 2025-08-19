Тренч в формате мини — тренд, меняющий женский гардероб

Девушка в тренче. Фото: Freepik

Тренч всегда был символом элегантности — от Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" до культовых образов Кейт Мосс. Но в этом сезоне дизайнеры решили "поиграть" с длиной и сделали его максимально коротким. В результате мы получили вещь, которая одновременно напоминает и верхнюю одежду, и коктейльное платье.

Об этом пишет Vogue.

Мини-тренч кажется продолжением эпохи "без брюк" (no pants trend), которую мы видели на подиумах в прошлом году. Он сочетает функциональность классического тренча с откровенностью мини-платья, создавая ультрасовременный и немного провокационный образ.

Как стилизовать мини-тренч осенью

По словам стилистов, эту вещь можно смело носить с высокими сапогами — самое модное сочетание сезона. Сапоги до колен или выше создают ощущение завершенного образа. Также можно с туфлями — отличный вариант для вечеринки или свидания. Не забывайте об объемных аксессуарах, таких как большие очки или сумка-бокс, которые помогут сбалансировать мини-длину. Кожаный ремень или пояс тоже подчеркнет талию и сделает образ более женственным.

Где искать идеальные мини-тренчи

Prada предлагает классический минималистичный дизайн, который чем-то напоминает роскошную альтернативу маленькому черному платью.

Prada. Фото: Vogue

Helsa делает ставку на нейтральные оттенки и чистые линии — идеально для тех, кто любит сдержанную элегантность.

Helsa. Фото: Vogue

The Frankie Shop предлагает практичные и немного оверсайз модели, которые можно носить как в городе, так и в путешествии.

The Frankie Shop. Фото: Vogue

Мини-тренч — это главное доказательство того, что мода больше не боится экспериментировать. С ним можно создать стильный образ как на вечер, так и на каждый день. Все что нужно, это правильно подобрать обувь и аксессуары.

