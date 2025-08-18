Трендова спідниця 30-х для сучасних луків — вічний тренд

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Стилісти вирішили нагадати нам про річ, що давно стала символом жіночності та впевненості. Колись її вважали виключно елементом ділового гардероба, але сьогодні спідниця-олівець виходить далеко за рамки офісних луків і стає базою для найрізноманітніших стилізацій.

Новини.LIVE розповість, з чим носити цю трендову річ.

Реклама

Читайте також:

Фасони спідниця, які варто приміряти

У 2025 році дизайнери показали спідницю-олівець у новому світлі. Крім класики з костюмних тканин, з’явилися моделі з асиметричними вирізами, драпіруванням, масивними кишенями. І якщо раніше найпопулярнішою була довжина до коліна, то зараз в моді максі. Навіть невисоким дівчатам не варто боятися довгої спідниці — правильно підібране взуття та верх зроблять силует гармонійним.

Трендова спідниця. Фото з Instagram

Матеріали та текстури

Тут вибір безмежний: від стриманої класики у вигляді вовняних чи костюмних тканин до більш сміливих варіантів — шкіри, деніму, шовку чи навіть блискучих матеріалів. Для холодного сезону актуальні в’язані моделі, а для вечірніх виходів — спідниці з блискітками чи парчею.

Спідниця-олівець в образі. Фото з Instagram

З чим поєднувати

З жакетом. Класичний варіант, який легко адаптувати під офіс чи casual. Варто лише змінити взуття: туфлі, лофери чи навіть кросівки дадуть різний настрій образу.

З кардиганом. М’який і жіночний тандем, який підходить і для повсякденності, і для побачень.

У спортивному стилі. Таке поєднання вже стало нормою: спідниця-олівець із футболкою та кросівками має сучасний та сміливий вигляд.

Зі светром. Теплий і затишний образ для осені чи зими. Ідеально для прогулянок та зустрічей у неформальній атмосфері.

Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

В цілому, спідниця-олівець є універсальною річчю, яка знову повернула собі статус must-have. Вона допомагає створювати образи для будь-якого випадку — від офісу до вечірньої прогулянки, залишаючись вірною жіночності та стилю.

Раніше ми писали про те, коли світ побачив вперше мініспідницю.

Також ми повідомляли, як скласти стильний образ з довгою спідницею, дотримуючись декількох порад.