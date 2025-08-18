Трендова спідниця 30-х для сучасних луків — вічний тренд

Мода 30-х років диктує тренди — головна спідниця сезону
Стилісти вирішили нагадати нам про річ, що давно стала символом жіночності та впевненості. Колись її вважали виключно елементом ділового гардероба, але сьогодні спідниця-олівець виходить далеко за рамки офісних луків і стає базою для найрізноманітніших стилізацій.
Новини.LIVE розповість, з чим носити цю трендову річ.
Фасони спідниця, які варто приміряти
У 2025 році дизайнери показали спідницю-олівець у новому світлі. Крім класики з костюмних тканин, з’явилися моделі з асиметричними вирізами, драпіруванням, масивними кишенями. І якщо раніше найпопулярнішою була довжина до коліна, то зараз в моді максі. Навіть невисоким дівчатам не варто боятися довгої спідниці — правильно підібране взуття та верх зроблять силует гармонійним.
Матеріали та текстури
Тут вибір безмежний: від стриманої класики у вигляді вовняних чи костюмних тканин до більш сміливих варіантів — шкіри, деніму, шовку чи навіть блискучих матеріалів. Для холодного сезону актуальні в’язані моделі, а для вечірніх виходів — спідниці з блискітками чи парчею.
З чим поєднувати
- З жакетом. Класичний варіант, який легко адаптувати під офіс чи casual. Варто лише змінити взуття: туфлі, лофери чи навіть кросівки дадуть різний настрій образу.
- З кардиганом. М’який і жіночний тандем, який підходить і для повсякденності, і для побачень.
- У спортивному стилі. Таке поєднання вже стало нормою: спідниця-олівець із футболкою та кросівками має сучасний та сміливий вигляд.
- Зі светром. Теплий і затишний образ для осені чи зими. Ідеально для прогулянок та зустрічей у неформальній атмосфері.
В цілому, спідниця-олівець є універсальною річчю, яка знову повернула собі статус must-have. Вона допомагає створювати образи для будь-якого випадку — від офісу до вечірньої прогулянки, залишаючись вірною жіночності та стилю.
Раніше ми писали про те, коли світ побачив вперше мініспідницю.
Також ми повідомляли, як скласти стильний образ з довгою спідницею, дотримуючись декількох порад.
Читайте Новини.LIVE!