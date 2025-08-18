Видео
Видео

Мода 30-х годов диктует тренды — главная юбка сезона

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:38
Трендовая юбка 30-х для современных луков — вечный тренд
Девушка в юбке. Фото: Freepik

Стилисты решили напомнить нам о вещи, которая давно стала символом женственности и уверенности. Когда-то ее считали исключительно элементом делового гардероба, но сегодня юбка-карандаш выходит далеко за рамки офисных луков и становится базой для самых разнообразных стилизаций.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить эту трендовую вещь.

Читайте также:

Фасоны юбка, которые стоит примерить

В 2025 году дизайнеры показали юбку-карандаш в новом свете. Помимо классики из костюмных тканей, появились модели с асимметричными вырезами, драпировками, массивными карманами. И если раньше самой популярной была длина до колена, то сейчас в моде макси. Даже невысоким девушкам не стоит бояться длинной юбки — правильно подобранная обувь и верх сделают силуэт гармоничным.

Спідниці довжини міді вже декілька років в тренді
Трендовая юбка. Фото из Instagram

Материалы и текстуры

Здесь выбор безграничен: от сдержанной классики в виде шерстяных или костюмных тканей до более смелых вариантов — кожи, денима, шелка или даже блестящих материалов. Для холодного сезона актуальны вязаные модели, а для вечерних выходов — юбки с блестками или парчой.

Спідниця-олівець з'явилась ще в 30-х роках
Юбка-карандаш в образе. Фото из Instagram

С чем сочетать

  • С жакетом. Классический вариант, который легко адаптировать под офис или casual. Стоит только сменить обувь: туфли, лоферы или даже кроссовки дадут разное настроение образу.
  • С кардиганом. Мягкий и женственный тандем, который подходит и для повседневности, и для свиданий.
  • В спортивном стиле. Такое сочетание уже стало нормой: юбка-карандаш с футболкой и кроссовками выглядит современно и смело.
  • Со свитером. Теплый и уютный образ для осени или зимы. Идеально для прогулок и встреч в неформальной атмосфере.
Спідниця, що має сміливий і сучасний вигляд
Кожаная юбка. Фото из Instagram

В целом, юбка-карандаш является универсальной вещью, которая снова вернула себе статус must-have. Она помогает создавать образы для любого случая — от офиса до вечерней прогулки, оставаясь верной женственности и стилю.

Ранее мы писали о том, когда мир увидел впервые мини-юбку.

Также мы сообщали, как составить стильный образ с длинной юбкой, следуя нескольким советам.

мода осень тренды стиль юбки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
