Ідеальний образ Дженни Ортеги у стилі Венсдей — цей костюм підійде на осінь

Дженна Ортега. Фото: Instagram.com/jennaortega

Останнім часом Дженна Ортега стала справжньою іконою стилю, і другий сезон "Венздей" тільки підкреслив цей статус. Кожна її поява на публіці — це не просто наряд, а ціла історія.

Новини.LIVE розповість про один із найпомітніших її луків — костюм у сіро-чорних відтінках.

Який образ від Дженни Ортеги вартий уваги

Він складається з піджака у тонку смужку з чорними акцентами на лацканах та широких, майже драматичних штанів. Такий крій візуально витягує силует, додаючи образу строгості й водночас сучасності. Це рішення стиліста Енріке Мелендеса було продиктоване бажанням підкреслити готично-гламурну естетику, що асоціюється з персонажем Венсдей.

Стильний образ Ортеги. Фото: Instagram.com/jennaortega

Ще одна деталь, яка робить кадр особливим, — червоні троянди у руках акторки. Вони різко контрастують із чорно-сірою гамою костюма й одразу додають фото драматичний настрій. Це ніби натяк на класичні символи — троянда як знак пристрасті та краси, а червоний колір у світі Венсдей завжди відсилає до темної романтики.

Стилісти подбали про те, щоб усі виходи Ортеги були продумані й витримані в єдиному настрої — від готики до витонченого мінімалізму. І хоча цей костюм здається стриманішим, ніж інші її образи (зокрема більш відверті сукні з вирізами чи прозорі тканини), саме він чудово підходить для осіннього сезону.

Ортега в стильному костюмі. Фото: Instagram.com/jennaortega

Варто зазначити, що в гардеробі Дженни все більше з’являється речей від великих модних домів. Костюм, який вона продемонструвала, ймовірно, належить Givenchy. Бренд відомий своїм умінням поєднувати класику з сучасними формами і саме це ми бачимо в її образі.

Такий look легко уявити і поза червоними доріжками, адже строгий костюм із готичними акцентами — ідеальна ідея для тих, хто восени хоче мати стильний, але не надто пафосний вигляд. Універсальний силует, модна вільна посадка штанів і гра з деталями роблять його актуальним навіть у щоденних міських образах.

