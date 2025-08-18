Видео
Дженна Ортега удивила интересным образом в стиле Вэнсдей

Дженна Ортега удивила интересным образом в стиле Вэнсдей

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:10
Идеальный образ Дженны Ортеги в стиле Вэнсдей — этот костюм подойдет на осень
Дженна Ортега. Фото: Instagram.com/jennaortega

В последнее время Дженна Ортега стала настоящей иконой стиля, и второй сезон "Венздей" только подчеркнул этот статус. Каждое ее появление на публике — это не просто наряд, а целая история.

Новини.LIVE расскажет об одном из самых заметных ее луков — костюме в серо-черных оттенках.

Читайте также:

Какой образ от Дженны Ортеги стоит внимания

Он состоит из пиджака в тонкую полоску с черными акцентами на лацканах и широких, почти драматических брюк. Такой крой визуально вытягивает силуэт, добавляя образу строгости и одновременно современности. Это решение стилиста Энрике Мелендеса было продиктовано желанием подчеркнуть готично-гламурную эстетику, ассоциирующуюся с персонажем Уэнсдей.

Дженна Ортега здивувала усіх новим образом
Стильный образ Ортеги. Фото: Instagram.com/jennaortega

Еще одна деталь, которая делает кадр особенным, — красные розы в руках актрисы. Они резко контрастируют с черно-серой гаммой костюма и сразу придают фото драматическое настроение. Это как бы намек на классические символы — роза как знак страсти и красоты, а красный цвет в мире Уэнсдей всегда отсылает к темной романтике.

Стилисты позаботились о том, чтобы все выходы Ортеги были продуманы и выдержаны в едином настроении — от готики до утонченного минимализма. И хотя этот костюм кажется более сдержанным, чем другие ее образы (в том числе более откровенные платья с вырезами или прозрачные ткани), именно он отлично подходит для осеннего сезона.

Ортега не перестає дивувати новими виходами
Ортега в стильном костюме. Фото: Instagram.com/jennaortega

Стоит отметить, что в гардеробе Дженны все больше появляется вещей от крупных модных домов. Костюм, который она продемонстрировала, вероятно, принадлежит Givenchy. Бренд известен своим умением сочетать классику с современными формами и именно это мы видим в ее образе.

Такой look легко представить и вне красных дорожек, ведь строгий костюм с готическими акцентами — идеальная идея для тех, кто осенью хочет выглядеть стильно, но не слишком пафосно. Универсальный силуэт, модная свободная посадка брюк и игра с деталями делают его актуальным даже в ежедневных городских образах.

Ранее мы писали о том, какие старые образы от Мэрилин Монро можно носить и в этом году.

Также мы сообщали, какие образы Зои Кравиц лучше всего подходят для этого сезона.

мода тренды костюмы Дженна Ортега стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
