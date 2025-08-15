Модні луки акторки Зої Кравіц — підійдуть для кожного дня

Зоя Кравіц. Фото: кадр з відео

Американська акторка та співачка Зої Кравіц — одна з тих жінок, які не намагаються голосно заявляти про себе, але все одно привертають увагу. Вона не заповнює стрічку Instagram випадковими фото, не ділиться особистими моментами лише заради лайків. Усе, що вона публікує, стосується її роботи: фільми, зйомки, музика. Саме ця вибірковість робить її ще більш загадковою й цікавою.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Які образи Зої Кравіц варто повторити

Її стиль — це не просто вдалий підбір речей від стиліста. Так, вона працює з Данієль Ґолдберґ, яка, наприклад, створила відомий образ із короткими спортивними шортами та футболкою з принтом. Але навіть найкращий стиліст не здатен "поставити" ту природну легкість, з якою Зої носить одяг. У цьому вона схожа на Кейт Мосс, Хлою Севіньї чи сестер Олсен — тих, хто задає тон, а не підлаштовується під тренди.

У 2025 році саме Зої Кравіц найкраще демонструє, що таке сучасний повсякденний стиль: комфортний, простий, але водночас виразний. Якщо вам бракує натхнення для власних образів — ось кілька її вдалих рішень.

Майка та шовкова спідниця-комбінація

У гардеробі Зої завжди знайдеться майка ідеального крою. Вона носить її з довгою шовковою спідницею, а завершують образ мінімалістичні в’єтнамки The Row. Це приклад того, як базові речі можуть мати жіночний та дорогий вигляд.

Майка зі спідницею. Фото: Vogue

Класичний жакет та прямі джинси

Чоловічий жакет, прості джинси, напівпрозорий топ і елегантні слінгбеки — ідеальна комбінація. У такому вбранні легко уявити рекламну кампанію Saint Laurent, з яким Зої пов’язує давня дружба.

Жакет та прямі джинси. Фото: Vogue

Худі та велосипедки

Чорні велосипедки, худі оверсайз, сонцезахисні окуляри, м’які сліпери й містка сумка — образ для тих днів, коли хочеться комфорту без компромісів у стилі.

Худі та велосипедки. Фото: Vogue

Раніше ми писали про те, що блузка, яку ще носила Рейчел з "Друзів", знову в тренді.

Також ми повідомляли, який новий образ від Дженніфер Лопес підійде на кожен день.