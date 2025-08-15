Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Зоя Кравіц ідеально одягається щодня — три її модні луки

Зоя Кравіц ідеально одягається щодня — три її модні луки

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 11:17
Модні луки акторки Зої Кравіц — підійдуть для кожного дня
Зоя Кравіц. Фото: кадр з відео

Американська акторка та співачка Зої Кравіц — одна з тих жінок, які не намагаються голосно заявляти про себе, але все одно привертають увагу. Вона не заповнює стрічку Instagram випадковими фото, не ділиться особистими моментами лише заради лайків. Усе, що вона публікує, стосується її роботи: фільми, зйомки, музика. Саме ця вибірковість робить її ще більш загадковою й цікавою.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Які образи Зої Кравіц варто повторити

Її стиль — це не просто вдалий підбір речей від стиліста. Так, вона працює з Данієль Ґолдберґ, яка, наприклад, створила відомий образ із короткими спортивними шортами та футболкою з принтом. Але навіть найкращий стиліст не здатен "поставити" ту природну легкість, з якою Зої носить одяг. У цьому вона схожа на Кейт Мосс, Хлою Севіньї чи сестер Олсен — тих, хто задає тон, а не підлаштовується під тренди.

У 2025 році саме Зої Кравіц найкраще демонструє, що таке сучасний повсякденний стиль: комфортний, простий, але водночас виразний. Якщо вам бракує натхнення для власних образів — ось кілька її вдалих рішень.

Майка та шовкова спідниця-комбінація

У гардеробі Зої завжди знайдеться майка ідеального крою. Вона носить її з довгою шовковою спідницею, а завершують образ мінімалістичні в’єтнамки The Row. Це приклад того, як базові речі можуть мати жіночний та дорогий вигляд.

Майка з спідницею завжди ідеальний тандем на літо
Майка зі спідницею. Фото: Vogue

Класичний жакет та прямі джинси

Чоловічий жакет, прості джинси, напівпрозорий топ і елегантні слінгбеки — ідеальна комбінація. У такому вбранні легко уявити рекламну кампанію Saint Laurent, з яким Зої пов’язує давня дружба.

Жакет та прямі джинси підійде на осінь
Жакет та прямі джинси. Фото: Vogue

Худі та велосипедки

Чорні велосипедки, худі оверсайз, сонцезахисні окуляри, м’які сліпери й містка сумка — образ для тих днів, коли хочеться комфорту без компромісів у стилі.

Стильний образ на прохолодну погоду
Худі та велосипедки. Фото: Vogue

Раніше ми писали про те, що блузка, яку ще носила Рейчел з "Друзів", знову в тренді.

Також ми повідомляли, який новий образ від Дженніфер Лопес підійде на кожен день.

мода знаменитості Зої Кравіц образ стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації