Головна Fashion Дженніфер Лопес у неочікуваному луці, що підкорив мережу

Дженніфер Лопес у неочікуваному луці, що підкорив мережу

Дата публікації: 8 серпня 2025 11:32
Яскравий образ від Дженніфер Лопес — її просто не впізнати
Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес вкотре довела, що спортивний образ може бути і зручним, і неймовірно стильним. На одному з фото в її соцмережах вона позує перед дзеркалом у темних легінсах, світлих шкарпетках і кросівках, доповнивши лук темною курткою з капюшоном та місткою спортивною сумкою. 

Новини.LIVE розповість більше про переваги цього образу.

Трендовий образ від Джей Ло, що підійде на кожен день

Це вбрання створене для максимального комфорту, але водночас має такий вигляд, що у ньому можна сміливо піти і на тренування, і на зустріч із друзями. Стримана кольорова гама робить образ універсальним — він підходить під будь-який сезон і легко трансформується. Достатньо змінити куртку на світшот або додати яскравий аксесуар і він уже матиме більш новий та сучасний вигляд.

Джей Ло навіть в спортивному образі має ефектний вигляд
Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Але найбільше уваги привертає, звісно, сама Джей Ло. Струнка, підтягнута, з ідеальною поставою — вона демонструє, що 56 років можна за бажанням мати вигляд на 30, якщо дбати про себе щодня. Її фігура у цьому комплекті має дуже ефектний вигляд: легінси підкреслюють форми, а правильний крій робить силует ще стрункішим.

Одним словом, це не просто спортивний look — це готовий рецепт для тих, хто хоче поєднати комфорт, стиль і впевненість у собі цієї осені, адже цей образ пасує більше для прохолодної погоди.

Раніше ми писали про те, що Джамала здивувала новим літнім образом з в'єтнамками.

Також ми повідомляли, що Дорофєєва показала ефектний образ на будь-який сезон.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
