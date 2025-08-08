Видео
Дженнифер Лопес в неожиданном луке, что покорил сеть

Дженнифер Лопес в неожиданном луке, что покорил сеть

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:32
Яркий образ от Дженнифер Лопес — ее просто не узнать
Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что спортивный образ может быть и удобным, и невероятно стильным. На одном из фото в ее соцсетях она позирует перед зеркалом в темных леггинсах, светлых носках и кроссовках, дополнив лук темной курткой с капюшоном и вместительной спортивной сумкой. 

Новини.LIVE расскажет больше о преимуществах этого образа.

Читайте также:

Трендовый образ от Джей Ло, который подойдет на каждый день

Этот наряд создан для максимального комфорта, но при этом выглядит так, что в нем можно смело пойти и на тренировку, и на встречу с друзьями. Сдержанная цветовая гамма делает образ универсальным — он подходит под любой сезон и легко трансформируется. Достаточно сменить куртку на свитшот или добавить яркий аксессуар и он уже будет выглядеть более новым и современным.

Джей Ло навіть в спортивному образі має ефектний вигляд
Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Но больше всего внимания привлекает, конечно, сама Джей Ло. Стройная, подтянутая, с идеальной осанкой — она демонстрирует, что в 56 лет можно при желании выглядеть на 30, если заботиться о себе ежедневно. Ее фигура в этом комплекте выглядит очень эффектно: леггинсы подчеркивают формы, а правильный крой делает силуэт еще стройнее.

Одним словом, это не просто спортивный look — это готовый рецепт для тех, кто хочет совместить комфорт, стиль и уверенность в себе этой осенью, ведь этот образ подходит больше для прохладной погоды.

Ранее мы писали о том, что Джамала удивила новым летним образом с вьетнамками.

Также мы сообщали, что Дорофеева показала эффектный образ на любой сезон.

