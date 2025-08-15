Модные луки актрисы Зои Кравиц — подойдут для каждого дня

Зоя Кравиц. Фото: кадр из видео

Американская актриса и певица Зои Кравиц — одна из тех женщин, которые не пытаются громко заявлять о себе, но все равно привлекают внимание. Она не заполняет ленту Instagram случайными фото, не делится личными моментами только ради лайков. Все, что она публикует, касается ее работы: фильмы, съемки, музыка. Именно эта избирательность делает ее еще более загадочной и интересной.

Какие образы Зои Кравиц стоит повторить

Ее стиль — это не просто удачный подбор вещей от стилиста. Да, она работает с Даниэль Голдберг, которая, например, создала известный образ с короткими спортивными шортами и футболкой с принтом. Но даже самый лучший стилист не способен "поставить" ту естественную легкость, с которой Зои носит одежду. В этом она похожа на Кейт Мосс, Хлою Севиньи или сестер Олсен — тех, кто задает тон, а не подстраивается под тренды.

В 2025 году именно Зои Кравиц лучше всего демонстрирует, что такое современный повседневный стиль: комфортный, простой, но в то же время выразительный. Если вам не хватает вдохновения для собственных образов — вот несколько ее удачных решений.

Майка и шелковая юбка-комбинация

В гардеробе Зои всегда найдется майка идеального кроя. Она носит ее с длинной шелковой юбкой, а завершают образ минималистичные вьетнамки The Row. Это пример того, как базовые вещи могут выглядеть женственно и дорого.

Майка с юбкой. Фото: Vogue

Классический жакет и прямые джинсы

Мужской жакет, простые джинсы, полупрозрачный топ и элегантные слингбэки — идеальная комбинация. В таком наряде легко представить рекламную кампанию Saint Laurent, с которым Зои связывает давняя дружба.

Жакет и прямые джинсы. Фото: Vogue

Худи и велосипедки

Черные велосипедки, худи оверсайз, солнцезащитные очки, мягкие слиперы и вместительная сумка — образ для тех дней, когда хочется комфорта без компромиссов в стиле.

Худи и велосипедки. Фото: Vogue

