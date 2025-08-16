Як одягалась Мерилін Монро — стильні образи, які легко повторити

Будуть модними й зараз — стильні образи Мерилін Монро
Американську акторку та співачку Мерилін Монро заслужено вважають однією з найкращих жінок в історії. Вона досі залишається іконою стилю, а її образи хочеться повторити й зробити це не складно. В тренді зараз ретро-стиль, тож такі луки будуть не тільки красивими, а модними.
Про це пише Obozrevatel.
Наймодніші образи Мерилін Монро
Джинси та сорочка
Монро просто обожнювала джинси. Вона стилізувала їх з лонгслівами, топами, сорочками чи блузами вільного крою. Такі образи мали неперевершений вигляд — просто та елегантно водночас.
Підкреслена талія
Американська знаменитість завжди прагнула підкреслити талію. Вона часто носила ремені та корсети, аби отримати грушоподібний силует. Крім того, Монро обожнювала монохромний одяг та класичні відтінки в одязі: білий, чорний, пастельні відтінки.
Взуття на підборах
Мерилін Монро часто доповнювала свої образи туфлями чи босоніжками на підборах. Вони додавали її лукам особливого шарму та елегантності. Зірка навіть жартувала про те, що жінці потрібно лише пара чудових туфель, аби підкорити світ.
Сукні в білизняному стилі
Монро обожнювала вражати всіх спокусливим вбранням. Вона часто віддавала перевагу сукням у білизняному стилі. Легкі, невагомі та на тонких бретельках — такі речі ідеально підкреслюють жіночність.
Чоловічий стиль в одязі
Монро не нехтувала чоловічими елементами одягу — широкими сорочками, зручним взуттям, светрами чи oversize-куртками. Навіть у таких образах вона мала жіночний та ніжний вигляд. Ввесь секрет полягає у яскравому макіяжі, який знаменитість просто обожнювала.
Монро мала красивий вигляд в будь-якому одязі. Вона приваблювала всіх своєю особливою енергетикою та харизмою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, у чому був справжній секрет ідеальної фігури Мерилін Монро.
Також ми розповідали про те, що в моду знову повернулась трендова блузка у стилі 90-х.
Читайте Новини.LIVE!