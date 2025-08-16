Як одягалась Мерилін Монро — стильні образи, які легко повторити

Мерилін Монро. Фото з Instagram

Американську акторку та співачку Мерилін Монро заслужено вважають однією з найкращих жінок в історії. Вона досі залишається іконою стилю, а її образи хочеться повторити й зробити це не складно. В тренді зараз ретро-стиль, тож такі луки будуть не тільки красивими, а модними.

Про це пише Obozrevatel.

Реклама

Читайте також:

Наймодніші образи Мерилін Монро

Джинси та сорочка

Монро просто обожнювала джинси. Вона стилізувала їх з лонгслівами, топами, сорочками чи блузами вільного крою. Такі образи мали неперевершений вигляд — просто та елегантно водночас.

Мерилін Монро у джинсах та сорочці. Фото з Instagram

Підкреслена талія

Американська знаменитість завжди прагнула підкреслити талію. Вона часто носила ремені та корсети, аби отримати грушоподібний силует. Крім того, Монро обожнювала монохромний одяг та класичні відтінки в одязі: білий, чорний, пастельні відтінки.

Мерилін Монро в сукні з поясом. Фото з Instagram

Взуття на підборах

Мерилін Монро часто доповнювала свої образи туфлями чи босоніжками на підборах. Вони додавали її лукам особливого шарму та елегантності. Зірка навіть жартувала про те, що жінці потрібно лише пара чудових туфель, аби підкорити світ.

Мерилін Монро в червоній сукні та у босоніжках на підборах. Фото з Instagram

Сукні в білизняному стилі

Монро обожнювала вражати всіх спокусливим вбранням. Вона часто віддавала перевагу сукням у білизняному стилі. Легкі, невагомі та на тонких бретельках — такі речі ідеально підкреслюють жіночність.

Мерилін Монро в чорній сукні. Фото з Instagram

Чоловічий стиль в одязі

Монро не нехтувала чоловічими елементами одягу — широкими сорочками, зручним взуттям, светрами чи oversize-куртками. Навіть у таких образах вона мала жіночний та ніжний вигляд. Ввесь секрет полягає у яскравому макіяжі, який знаменитість просто обожнювала.

Мерилін Монро в простому образі. Фото з Instagram

Монро мала красивий вигляд в будь-якому одязі. Вона приваблювала всіх своєю особливою енергетикою та харизмою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у чому був справжній секрет ідеальної фігури Мерилін Монро.

Також ми розповідали про те, що в моду знову повернулась трендова блузка у стилі 90-х.