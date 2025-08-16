Как одевалась Мэрилин Монро — стильные образы, которые легко повторить

Мэрилин Монро. Фото из Instagram

Американскую актрису и певицу Мэрилин Монро заслуженно считают одной из лучших женщин в истории. Она до сих пор остается иконой стиля, а ее образы хочется повторить и сделать это не сложно. В тренде сейчас ретро-стиль, поэтому такие луки будут не только красивыми, а модными.

Самые модные образы Мэрилин Монро

Джинсы и рубашка

Монро просто обожала джинсы. Она стилизовала их с лонгсливами, топами, рубашками или блузами свободного кроя. Такие образы выглядели непревзойденно — просто и элегантно одновременно.

Мэрилин Монро в джинсах и рубашке. Фото из Instagram

Подчеркнутая талия

Американская знаменитость всегда стремилась подчеркнуть талию. Она часто носила ремни и корсеты, чтобы получить грушевидный силуэт. Кроме того, Монро обожала монохромную одежду и классические оттенки в одежде: белый, черный, пастельные оттенки.

Мэрилин Монро в платье с поясом. Фото из Instagram

Обувь на каблуках

Мэрилин Монро часто дополняла свои образы туфлями или босоножками на каблуках. Они добавляли ее лукам особого шарма и элегантности. Звезда даже шутила о том, что женщине нужно лишь пара замечательных туфель, чтобы покорить мир.

Мэрилин Монро в красном платье и в босоножках на каблуках. Фото из Instagram

Платья в бельевом стиле

Монро обожала поражать всех соблазнительным нарядом. Она часто отдавала предпочтение платьям в бельевом стиле. Легкие, невесомые и на тонких бретельках — такие вещи идеально подчеркивают женственность.

Мэрилин Монро в черном платье. Фото из Instagram

Мужской стиль в одежде

Монро не пренебрегала мужскими элементами одежды — широкими рубашками, удобной обувью, свитерами или oversize-куртками. Даже в таких образах она выглядела женственной и нежной. Весь секрет заключается в ярком макияже, который знаменитость просто обожала.

Мэрилин Монро в простом образе. Фото из Instagram

Монро выглядела красиво в любой одежде. Она привлекала всех своей особой энергетикой и харизмой.

