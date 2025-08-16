Как одевалась Мэрилин Монро — стильные образы, которые легко повторить

Будут модными и сейчас — стильные образы Мэрилин Монро
Американскую актрису и певицу Мэрилин Монро заслуженно считают одной из лучших женщин в истории. Она до сих пор остается иконой стиля, а ее образы хочется повторить и сделать это не сложно. В тренде сейчас ретро-стиль, поэтому такие луки будут не только красивыми, а модными.
Самые модные образы Мэрилин Монро
Джинсы и рубашка
Монро просто обожала джинсы. Она стилизовала их с лонгсливами, топами, рубашками или блузами свободного кроя. Такие образы выглядели непревзойденно — просто и элегантно одновременно.
Подчеркнутая талия
Американская знаменитость всегда стремилась подчеркнуть талию. Она часто носила ремни и корсеты, чтобы получить грушевидный силуэт. Кроме того, Монро обожала монохромную одежду и классические оттенки в одежде: белый, черный, пастельные оттенки.
Обувь на каблуках
Мэрилин Монро часто дополняла свои образы туфлями или босоножками на каблуках. Они добавляли ее лукам особого шарма и элегантности. Звезда даже шутила о том, что женщине нужно лишь пара замечательных туфель, чтобы покорить мир.
Платья в бельевом стиле
Монро обожала поражать всех соблазнительным нарядом. Она часто отдавала предпочтение платьям в бельевом стиле. Легкие, невесомые и на тонких бретельках — такие вещи идеально подчеркивают женственность.
Мужской стиль в одежде
Монро не пренебрегала мужскими элементами одежды — широкими рубашками, удобной обувью, свитерами или oversize-куртками. Даже в таких образах она выглядела женственной и нежной. Весь секрет заключается в ярком макияже, который знаменитость просто обожала.
Монро выглядела красиво в любой одежде. Она привлекала всех своей особой энергетикой и харизмой.
