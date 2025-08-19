Тренч у форматі міні — тренд, що змінює жіночий гардероб

Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Тренч завжди був символом елегантності — від Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" до культових образів Кейт Мосс. Але цього сезону дизайнери вирішили "погратися" з довжиною й зробили його максимально коротким. У результаті ми отримали річ, яка одночасно нагадує і верхній одяг, і коктейльну сукню.

Про це пише Vogue.

Мінітренч здається продовженням епохи "без штанів" (no pants trend), яку ми бачили на подіумах минулого року. Він поєднує функціональність класичного тренча з відвертістю мінісукні, створюючи ультрасучасний і трохи провокаційний образ.

Як стилізувати мінітренч восени

За словами стилістів, цю річ можна сміливо носити з високими чоботами — наймодніше поєднання сезону. Чоботи до колін або вище створюють відчуття завершеного образу. Також можна з туфлями — чудовий варіант для вечірки або побачення. Не забувайте про об’ємні аксесуари, такі як великі окуляри чи сумка-бокс, котрі допоможуть збалансувати мінідовжину. Шкіряний ремінь чи пояс теж підкреслить талію та зробить образ більш жіночним.

Де шукати ідеальні мінітренчі

Prada пропонує класичний мінімалістичний дизайн, який чимось нагадує розкішну альтернативу маленькій чорній сукні.

Prada. Фото: Vogue

Helsa робить ставку на нейтральні відтінки та чисті лінії — ідеально для тих, хто любить стриману елегантність.

Helsa. Фото: Vogue

The Frankie Shop пропонує практичні та трохи оверсайз моделі, які можна носити як у місті, так і на подорожі.

The Frankie Shop. Фото: Vogue

Мінітренч — це головний доказ того, що мода більше не боїться експериментувати. З нею можна створити стильний образ як на вечір, так і на кожен день. Все що треба, це правильно підібрати взуття й аксесуари.

