Самые модные образы с рубашкой — стильные идеи на каждый день

Семь самых стильных образов с рубашкой — на каждый день
Рубашка уже давно стала базой, которая должна быть в каждом гардеробе. Это действительно универсальная вещь, которая подойдет под разные стили. С ней можно создать романтические, сдержанные, классические или бунтарские образы.
Самые модные идеи образов с рубашкой
Просто беспроигрышный вариант стилизации рубашки — тотал-лук. Не бойтесь монохромности. В частности, образ в чисто черном цвете будет выглядеть не скучно, а благородно. На лето к рубашке подойдут вьетнамки и короткие шорты.
Еще один вариант на жаркую погоду — легкая льняная рубашка, топ и шорты. Добавьте аксессуары, например, очки или массивные серьги, чтобы сделать лук еще интереснее.
Если вы любите сочетать необычные вещи, попробуйте создать многослойный образ. Майка, рубашка и жилетка будут хорошо сочетаться с шортами свободного кроя. Сюда гармонично впишутся трендовые босоножки или шлепанцы.
Универсальный образ на лето — майка, рубашка, шорты или мини-юбка и кепка. Это уже база, которая не выходит из моды. Стильно и комфортно.
Рубашка — отличный вариант для пляжного образа. Особо мудрить здесь не нужно. Просто накиньте ее сверху на купальник, прихватите очки и стильные аксессуары.
Для классического образа сочетайте рубашку с брюками. На низ можно добавить топ, чтобы лук стал интереснее. Поэкспериментируйте с цветом рубашки. Выберите что-то акцентное, чтобы добавить изюминку.
Еще один образ с розовой рубашкой просто завораживает нежностью. Его хоть на свидание надевай, хоть на посиделки с друзьями.
Рубашка — это действительно универсальная вещь, без которой представить гардероб трудно. Она будет подходить практически под все и станет просто незаменимой одеждой.
