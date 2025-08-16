Самые модные образы с рубашкой — стильные идеи на каждый день

Образ с рубашкой. Фото из Instagram

Рубашка уже давно стала базой, которая должна быть в каждом гардеробе. Это действительно универсальная вещь, которая подойдет под разные стили. С ней можно создать романтические, сдержанные, классические или бунтарские образы.

Самые модные идеи образов с рубашкой

Просто беспроигрышный вариант стилизации рубашки — тотал-лук. Не бойтесь монохромности. В частности, образ в чисто черном цвете будет выглядеть не скучно, а благородно. На лето к рубашке подойдут вьетнамки и короткие шорты.

Тотал-образ с рубашкой. Фото: Instagram

Еще один вариант на жаркую погоду — легкая льняная рубашка, топ и шорты. Добавьте аксессуары, например, очки или массивные серьги, чтобы сделать лук еще интереснее.

Образ с рубашкой, топом и шортами. Фото: Instagram

Если вы любите сочетать необычные вещи, попробуйте создать многослойный образ. Майка, рубашка и жилетка будут хорошо сочетаться с шортами свободного кроя. Сюда гармонично впишутся трендовые босоножки или шлепанцы.

Интересный образ с рубашкой. Фото: Instagram

Универсальный образ на лето — майка, рубашка, шорты или мини-юбка и кепка. Это уже база, которая не выходит из моды. Стильно и комфортно.

Нежный образ с розовой рубашкой. Фото: Instagram

Рубашка — отличный вариант для пляжного образа. Особо мудрить здесь не нужно. Просто накиньте ее сверху на купальник, прихватите очки и стильные аксессуары.

Пляжный образ с рубашкой. Фото: Instagram

Для классического образа сочетайте рубашку с брюками. На низ можно добавить топ, чтобы лук стал интереснее. Поэкспериментируйте с цветом рубашки. Выберите что-то акцентное, чтобы добавить изюминку.

Классический образ с рубашкой. Фото: Instagram

Еще один образ с розовой рубашкой просто завораживает нежностью. Его хоть на свидание надевай, хоть на посиделки с друзьями.

Розовая рубашка, шорты и майка. Фото: Instagram

Рубашка — это действительно универсальная вещь, без которой представить гардероб трудно. Она будет подходить практически под все и станет просто незаменимой одеждой.

