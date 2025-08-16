Наймодніші образи із сорочкою — стильні ідеї на кожен день

Сім найстильніших образів із сорочкою — на кожен день
Сорочка вже давно стала базою, що має бути в кожному гардеробі. Це дійсно універсальна річ, яка пасуватиме під різні стилі. З нею можна створити романтичні, стримані, класичні чи бунтарські образи.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Наймодніші ідеї образів із сорочкою
Просто безпрограшний варіант стилізації сорочки — тотал-лук. Не бійтеся монохромності. Зокрема, образ у суто чорному кольорі буде мати не нудний, а благородний вигляд. На літо до сорочки пасуватимуть в'єтнамки та короткі шорти.
Ще один варіант на жарку погоду — легка лляна сорочка, топ та шорти. Додайте аксесуари, наприклад, окуляри чи масивні сережки, аби зробити лук ще цікавішим.
Якщо ви любите поєднувати незвичні речі, спробуйте створити багатошаровий образ. Майка, сорочка та жилетка гарно поєднуватимуться з шортами вільного крою. Сюди гармонійно впишуться трендові босоніжки чи шльопанці.
Універсальний образ на літо — майка, сорочка, шорти чи мініспідниця й кепка. Це вже база, яка не виходить з моди. Стильно та комфортно.
Сорочка — чудовий варіант для пляжного образу. Особливо мудрувати тут не потрібно. Просто накиньте її зверху на купальник, прихопіть окуляри й стильні аксесуари.
Для класичного образу поєднайте сорочку зі штанами. На низ можна додати топ, аби лук став цікавішим. Поекспериментуйте з кольором сорочки. Оберіть щось акцентне, щоб додати родзинки.
Ще один образ із рожевою сорочкою просто заворожує ніжністю. Його хоч на побачення одягай, хоч на посиденьки з друзями.
Сорочка — це справді універсальна річ, без якої уявити гардероб важко. Вона буде пасувати практично під усе та стане просто незамінним одягом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити чоботи влітку — новий тренд.
Також ми розповідали про те, без яких цьогорічних трендів не обійдеться й наступне літо.
Читайте Новини.LIVE!