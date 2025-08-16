Наймодніші образи із сорочкою — стильні ідеї на кожен день

Образ із сорочкою. Фото з Instagram

Сорочка вже давно стала базою, що має бути в кожному гардеробі. Це дійсно універсальна річ, яка пасуватиме під різні стилі. З нею можна створити романтичні, стримані, класичні чи бунтарські образи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Наймодніші ідеї образів із сорочкою

Просто безпрограшний варіант стилізації сорочки — тотал-лук. Не бійтеся монохромності. Зокрема, образ у суто чорному кольорі буде мати не нудний, а благородний вигляд. На літо до сорочки пасуватимуть в'єтнамки та короткі шорти.

Тотал-образ з сорочкою. Фото: Instagram

Ще один варіант на жарку погоду — легка лляна сорочка, топ та шорти. Додайте аксесуари, наприклад, окуляри чи масивні сережки, аби зробити лук ще цікавішим.

Образ із сорочкою, топом і шортами. Фото: Instagram

Якщо ви любите поєднувати незвичні речі, спробуйте створити багатошаровий образ. Майка, сорочка та жилетка гарно поєднуватимуться з шортами вільного крою. Сюди гармонійно впишуться трендові босоніжки чи шльопанці.

Цікавий образ із сорочкою. Фото: Instagram

Універсальний образ на літо — майка, сорочка, шорти чи мініспідниця й кепка. Це вже база, яка не виходить з моди. Стильно та комфортно.

Ніжний образ із рожевою сорочкою. Фото: Instagram

Сорочка — чудовий варіант для пляжного образу. Особливо мудрувати тут не потрібно. Просто накиньте її зверху на купальник, прихопіть окуляри й стильні аксесуари.

Пляжний образ із сорочкою. Фото: Instagram

Для класичного образу поєднайте сорочку зі штанами. На низ можна додати топ, аби лук став цікавішим. Поекспериментуйте з кольором сорочки. Оберіть щось акцентне, щоб додати родзинки.

Класичний образ із сорочкою. Фото: Instagram

Ще один образ із рожевою сорочкою просто заворожує ніжністю. Його хоч на побачення одягай, хоч на посиденьки з друзями.

Рожева сорочка, шорти й майка. Фото: Instagram

Сорочка — це справді універсальна річ, без якої уявити гардероб важко. Вона буде пасувати практично під усе та стане просто незамінним одягом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити чоботи влітку — новий тренд.

Також ми розповідали про те, без яких цьогорічних трендів не обійдеться й наступне літо.