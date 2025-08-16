Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Сім найстильніших образів із сорочкою — на кожен день

Сім найстильніших образів із сорочкою — на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 09:19
Наймодніші образи із сорочкою — стильні ідеї на кожен день
Образ із сорочкою. Фото з Instagram

Сорочка вже давно стала базою, що має бути в кожному гардеробі. Це дійсно універсальна річ, яка пасуватиме під різні стилі. З нею можна створити романтичні, стримані, класичні чи бунтарські образи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Наймодніші ідеї образів із сорочкою

Просто безпрограшний варіант стилізації сорочки — тотал-лук. Не бійтеся монохромності. Зокрема, образ у суто чорному кольорі буде мати не нудний, а благородний вигляд. На літо до сорочки пасуватимуть в'єтнамки та короткі шорти.

Ідея стильного образу з сорочкою
Тотал-образ з сорочкою. Фото: Instagram

Ще один варіант на жарку погоду — легка лляна сорочка, топ та шорти. Додайте аксесуари, наприклад, окуляри чи масивні сережки, аби зробити лук ще цікавішим.

Ідея стильного образу з сорочкою
Образ із сорочкою, топом і шортами. Фото: Instagram

Якщо ви любите поєднувати незвичні речі, спробуйте створити багатошаровий образ. Майка, сорочка та жилетка гарно поєднуватимуться з шортами вільного крою. Сюди гармонійно впишуться трендові босоніжки чи шльопанці.

Ідея стильного образу з сорочкою
Цікавий образ із сорочкою. Фото: Instagram

Універсальний образ на літо — майка, сорочка, шорти чи мініспідниця й кепка. Це вже база, яка не виходить з моди. Стильно та комфортно.

Ідея стильного образу з сорочкою
Ніжний образ із рожевою сорочкою. Фото: Instagram

Сорочка — чудовий варіант для пляжного образу. Особливо мудрувати тут не потрібно. Просто накиньте її зверху на купальник, прихопіть окуляри й стильні аксесуари.

Ідея стильного образу з сорочкою
Пляжний образ із сорочкою. Фото: Instagram

Для класичного образу поєднайте сорочку зі штанами. На низ можна додати топ, аби лук став цікавішим. Поекспериментуйте з кольором сорочки. Оберіть щось акцентне, щоб додати родзинки.

Ідея стильного образу з сорочкою
Класичний образ із сорочкою. Фото: Instagram

Ще один образ із рожевою сорочкою просто заворожує ніжністю. Його хоч на побачення одягай, хоч на посиденьки з друзями.

Ідея стильного образу з сорочкою
Рожева сорочка, шорти й майка. Фото: Instagram

Сорочка — це справді універсальна річ, без якої уявити гардероб важко. Вона буде пасувати практично під усе та стане просто незамінним одягом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити чоботи влітку — новий тренд.

Також ми розповідали про те, без яких цьогорічних трендів не обійдеться й наступне літо.

мода одяг тренди образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації