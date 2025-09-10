Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Легендарний верхній одяг знову в моді — купуємо цієї осені

Легендарний верхній одяг знову в моді — купуємо цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:15
Стильний верхній одяг цього сезону — тренд, що не оминути
Дівчина у вітровці. Фото: Freepik

Хоч і сумно усвідомлювати, що літо залишилося позаду, ми все ж можемо зробити холодний сезон стильним і комфортним. Одягнутися тепло, але при цьому мати сучасний вигляд — цілком реально. Один із головних модних хітів цього року — спортивні вітрівки, які стрімко повернули собі статус must-have у гардеробі.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Чому тренд на спортивні куртки повернувся

Як це часто трапляється, тренд стартував із подіумів. На показах SS’25 Miu Miu, Zimmermann, Louis Vuitton і Coperni вітрівки стали справжнім акцентом колекцій. Дизайнери сміливо поєднували їх із в’язаними спідницями, мінішортами та легкими сукнями.

Спортивні куртки повертаються в тренди 2025 року
Miu Miu. Фото: Cosmopolitan

Така гра на контрастах довела, що стиль — це насамперед свобода й відсутність обмежень. А еклектика офіційно закріпилася як головний модний прийом 2025 року. Не менш активно вітрівки підхопили й стрітстайл-іконки.

Стильна куртка, що знадобиться цієї осені
Дівчина в спортивній куртці. Фото з Instagram

Для когось це — повністю спортивний образ, а хтось міксує їх із кежуальними речами, роблячи акцент саме на верхньому шарі одягу. Ще одна деталь, яка додає популярності вітрівкам, то кольори.

Верхній одяг, що додасть образу легкості
Стильні дівчата. Фото з Instagram

Яскраві відтінки, соковиті неонові варіанти чи ніжні пастелі — все це чудово працює, особливо якщо доповнити look аксесуарами в тон. Тож цього сезону вітрівка не просто практичний захист від вітру, а стильний штрих, здатний оживити будь-який образ і зробити його сучасним.

Раніше ми писали про те, які сім образів можна створити зі звичайною сорочкою

Також ми повідомляли, яка нова форма тренчу набирає популярності цієї осені. 

мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації