Стильний верхній одяг цього сезону — тренд, що не оминути

Хоч і сумно усвідомлювати, що літо залишилося позаду, ми все ж можемо зробити холодний сезон стильним і комфортним. Одягнутися тепло, але при цьому мати сучасний вигляд — цілком реально. Один із головних модних хітів цього року — спортивні вітрівки, які стрімко повернули собі статус must-have у гардеробі.

Чому тренд на спортивні куртки повернувся

Як це часто трапляється, тренд стартував із подіумів. На показах SS’25 Miu Miu, Zimmermann, Louis Vuitton і Coperni вітрівки стали справжнім акцентом колекцій. Дизайнери сміливо поєднували їх із в’язаними спідницями, мінішортами та легкими сукнями.

Така гра на контрастах довела, що стиль — це насамперед свобода й відсутність обмежень. А еклектика офіційно закріпилася як головний модний прийом 2025 року. Не менш активно вітрівки підхопили й стрітстайл-іконки.

Для когось це — повністю спортивний образ, а хтось міксує їх із кежуальними речами, роблячи акцент саме на верхньому шарі одягу. Ще одна деталь, яка додає популярності вітрівкам, то кольори.

Яскраві відтінки, соковиті неонові варіанти чи ніжні пастелі — все це чудово працює, особливо якщо доповнити look аксесуарами в тон. Тож цього сезону вітрівка не просто практичний захист від вітру, а стильний штрих, здатний оживити будь-який образ і зробити його сучасним.

