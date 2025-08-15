Як зібрати гардероб із речей, що не старіють — вічна класика

Стильна дівчина. Фото: Freepik

У світі, де модні тренди змінюються швидше, ніж прогноз погоди, можна легко загубитися у вирі новинок. Але є перевірений спосіб завжди залишатися стильними — мінімалістичний гардероб із класичних речей. Це коли ви носите те, що дійсно подобається, пасує і працює у будь-якому поєднанні. Тут немає залежності від сезонних колекцій чи примх соцмереж — лише якість та універсальність.

Новини.LIVE пояснить, які базові речі знадобляться усі.

Базові речі на будь-який випадок в житті

Перш ніж скуповувати "базу", зупиніться й подумайте, що вам насправді личить і у чому ви будете почуватися впевнено — у стриманому класичному стилі чи з легким натяком на кежуал.

Футболка зі спортивними речами. Фото з Instagram

Проте памʼятайте і про те, що класика не виходить із моди, і є речі, що будуть служити роками. Замість десяти футболок, які розтягнуться після прання, краще мати дві-три з щільної тканини, які тримають форму. У мінімалістичному гардеробі точно мають бути:

біла футболка, яка пасує і до джинсів, і до піджака;

пара нейтральних топів з V-вирізом чи круглою горловиною;

класичний блейзер, що робить будь-який образ зібраним;

ідеально підібрані джинси у базовому відтінку;

маленька чорна сукня, яка "рятує" в будь-якій ситуації.

Додамо ще про трендові кольори в одязі, що ніколи не втрачають актуальності. Білий, чорний, бежевий, темно-синій, графітовий — основа, на якій будується все інше. Такі кольори легко міксувати, і вони завжди мають дорогий вигляд. А якщо хочеться яскравості, то додайте хустку, сумку або взуття кольору, що піднімає настрій.

Простий і водночас вдалий образ. Фото з Instagram

В цілому, мінімалістичний гардероб полягає в тому, що з однією річчю можна створити багато образів. Піджак, який підходить і до ділової сукні, і до джинсів у вихідний. Сорочка, яку можна носити як окремо, так і поверх топа. Саме таких кількох предметів можна скласти десятки образів. Тому саме з цих речей і складається базовий гардероб.

