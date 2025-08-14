Відео
Головна Fashion Піджак, який восени замінить вам пів гардероба

Піджак, який восени замінить вам пів гардероба

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 18:06
Піджак трендового кольору — покупка №1 на осінь
Дівчина в піджаку. Фото: Freepik

Повернення з відпустки у робочий ритм завжди дається непросто. Але повірте, гарний образ здатний значно полегшити цей момент. І тут на сцену виходить справжній герой осіннього гардероба — піджак. Він уже давно перестав бути нудною частиною офісної форми й перетворився на модний елемент, який носять і в повсякденних, і у вечірніх образах. Особливо після того, як дизайнери закохалися в офісну естетику "corporate chic" і почали активно показувати піджаки на подіумах.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендові річ.

Читайте також:

В якому кольорі піджак буде трендовим цієї осені

Якщо чорний здається занадто строгим, коричневий ви вже носили, а світлий беж боїтеся забруднити після першої ж кави, є один безпрограшний варіант — нейтральний сірий. Він чудово поєднується з будь-якими кольорами, працює і в класичних, і в більш розслаблених образах, а ще має дорогий вигляд навіть у бюджетних варіантах.

Піджак в сірому кольорі завжди в тренді
Піджак в образі. Фото з Instagram

Який фасон обрати

Тут усе залежить від вашого стилю. Якщо любите жіночні силуети, зверніть увагу на приталені моделі — вони красиво підкреслять талію й додадуть образу елегантності (надихайтеся показами Givenchy чи Carolina Herrera). А якщо вам ближче впевнений "power look" у стилі 80-х, беріть піджак із широкими плечима й прямим кроєм. Тканина може бути будь-якою: від класичної костюмної з тонкою смужкою до теплої вовни для прохолодних вечорів.

Звертайте увагу на піджак вільного крою
Костюм сірий. Фото з Instagram

З чим носити

Сірий оверсайз-піджак чудовий має вигляд поверх шовкової сукні, романтичного сарафана чи навіть спортивних шортів із кросівками у стилі 90-х. На початку осені, поки тепло, можна замінити класичні штани на бермуди, легку трикотажну спідницю чи вільні штани з льону або парусини.

В такому піджаку можна куди завгодно
Елегантний образ. Фото з Instagram

Зі взуттям теж можна сміливо експериментувати. Головне не мучити себе високими підборами. Якщо хочеться додати кілька сантиметрів зросту, вибирайте міні-каблук kitten-heel. А так, у повсякденних луках чудово працюватимуть класичні лофери, які знімуть зайву "серйозність" образу й зроблять його сучаснішим. 

Піджак підійде для повсякденних образів
Піджак в тандемі з лоферами. Фото з Instagram

Загалом, сірий піджак — це вдала інвестиція, яка окупиться вже в перші тижні осені. Він впишеться у будь-який гардероб, буде доречним і в офісі, і на прогулянці, і навіть на побаченні. 

Раніше ми писали про те, який светр буде мати найбільший попит цієї осені.

Також ми повідомляли про деталі в образах, від яких чоловіки божеволіють.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
