Піджак трендового кольору — покупка №1 на осінь

Повернення з відпустки у робочий ритм завжди дається непросто. Але повірте, гарний образ здатний значно полегшити цей момент. І тут на сцену виходить справжній герой осіннього гардероба — піджак. Він уже давно перестав бути нудною частиною офісної форми й перетворився на модний елемент, який носять і в повсякденних, і у вечірніх образах. Особливо після того, як дизайнери закохалися в офісну естетику "corporate chic" і почали активно показувати піджаки на подіумах.

В якому кольорі піджак буде трендовим цієї осені

Якщо чорний здається занадто строгим, коричневий ви вже носили, а світлий беж боїтеся забруднити після першої ж кави, є один безпрограшний варіант — нейтральний сірий. Він чудово поєднується з будь-якими кольорами, працює і в класичних, і в більш розслаблених образах, а ще має дорогий вигляд навіть у бюджетних варіантах.

Який фасон обрати

Тут усе залежить від вашого стилю. Якщо любите жіночні силуети, зверніть увагу на приталені моделі — вони красиво підкреслять талію й додадуть образу елегантності (надихайтеся показами Givenchy чи Carolina Herrera). А якщо вам ближче впевнений "power look" у стилі 80-х, беріть піджак із широкими плечима й прямим кроєм. Тканина може бути будь-якою: від класичної костюмної з тонкою смужкою до теплої вовни для прохолодних вечорів.

З чим носити

Сірий оверсайз-піджак чудовий має вигляд поверх шовкової сукні, романтичного сарафана чи навіть спортивних шортів із кросівками у стилі 90-х. На початку осені, поки тепло, можна замінити класичні штани на бермуди, легку трикотажну спідницю чи вільні штани з льону або парусини.

Зі взуттям теж можна сміливо експериментувати. Головне не мучити себе високими підборами. Якщо хочеться додати кілька сантиметрів зросту, вибирайте міні-каблук kitten-heel. А так, у повсякденних луках чудово працюватимуть класичні лофери, які знімуть зайву "серйозність" образу й зроблять його сучаснішим.

Загалом, сірий піджак — це вдала інвестиція, яка окупиться вже в перші тижні осені. Він впишеться у будь-який гардероб, буде доречним і в офісі, і на прогулянці, і навіть на побаченні.

