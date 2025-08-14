Пиджак трендового цвета — покупка №1 на осень

Девушка в пиджаке. Фото: Freepik

Возвращение из отпуска в рабочий ритм всегда дается непросто. Но поверьте, красивый образ способен значительно облегчить этот момент. И тут на сцену выходит настоящий герой осеннего гардероба — пиджак. Он уже давно перестал быть скучной частью офисной формы и превратился в модный элемент, который носят и в повседневных, и в вечерних образах. Особенно после того, как дизайнеры влюбились в офисную эстетику "corporate chic" и начали активно показывать пиджаки на подиумах.

В каком цвете пиджак будет трендовым этой осенью

Если черный кажется слишком строгим, коричневый вы уже носили, а светлый беж боитесь испачкать после первого же кофе, есть один беспроигрышный вариант — нейтральный серый. Он отлично сочетается с любыми цветами, работает и в классических, и в более расслабленных образах, а еще выглядит дорого даже в бюджетных вариантах.

Пиджак в образе. Фото из Instagram

Какой фасон выбрать

Здесь все зависит от вашего стиля. Если любите женственные силуэты, обратите внимание на приталенные модели — они красиво подчеркнут талию и придадут образу элегантности (вдохновляйтесь показами Givenchy или Carolina Herrera). А если вам ближе уверенный "power look" в стиле 80-х, берите пиджак с широкими плечами и прямым кроем. Ткань может быть любой: от классической костюмной с тонкой полоской до теплой шерсти для прохладных вечеров.

Костюм серый. Фото из Instagram

С чем носить

Серый оверсайз-пиджак отлично смотрится поверх шелкового платья, романтического сарафана или даже спортивных шорт с кроссовками в стиле 90-х. В начале осени, пока тепло, можно заменить классические брюки на бермуды, легкую трикотажную юбку или свободные брюки из льна или парусины.

Элегантный образ. Фото из Instagram

С обувью тоже можно смело экспериментировать. Главное не мучить себя высокими каблуками. Если хочется добавить несколько сантиметров роста, выбирайте мини-каблук kitten-heel. А так, в повседневных луках отлично будут работать классические лоферы, которые снимут излишнюю "серьезность" образа и сделают его более современным.

Пиджак в тандеме с лоферами. Фото из Instagram

В общем, серый пиджак — это удачная инвестиция, которая окупится уже в первые недели осени. Он впишется в любой гардероб, будет уместен и в офисе, и на прогулке, и даже на свидании.

