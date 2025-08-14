Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Пиджак, который осенью заменит вам пол гардероба

Пиджак, который осенью заменит вам пол гардероба

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 18:06
Пиджак трендового цвета — покупка №1 на осень
Девушка в пиджаке. Фото: Freepik

Возвращение из отпуска в рабочий ритм всегда дается непросто. Но поверьте, красивый образ способен значительно облегчить этот момент. И тут на сцену выходит настоящий герой осеннего гардероба — пиджак. Он уже давно перестал быть скучной частью офисной формы и превратился в модный элемент, который носят и в повседневных, и в вечерних образах. Особенно после того, как дизайнеры влюбились в офисную эстетику "corporate chic" и начали активно показывать пиджаки на подиумах.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой вещи.

Реклама
Читайте также:

В каком цвете пиджак будет трендовым этой осенью

Если черный кажется слишком строгим, коричневый вы уже носили, а светлый беж боитесь испачкать после первого же кофе, есть один беспроигрышный вариант — нейтральный серый. Он отлично сочетается с любыми цветами, работает и в классических, и в более расслабленных образах, а еще выглядит дорого даже в бюджетных вариантах.

Піджак в сірому кольорі завжди в тренді
Пиджак в образе. Фото из Instagram

Какой фасон выбрать

Здесь все зависит от вашего стиля. Если любите женственные силуэты, обратите внимание на приталенные модели — они красиво подчеркнут талию и придадут образу элегантности (вдохновляйтесь показами Givenchy или Carolina Herrera). А если вам ближе уверенный "power look" в стиле 80-х, берите пиджак с широкими плечами и прямым кроем. Ткань может быть любой: от классической костюмной с тонкой полоской до теплой шерсти для прохладных вечеров.

Звертайте увагу на піджак вільного крою
Костюм серый. Фото из Instagram

С чем носить

Серый оверсайз-пиджак отлично смотрится поверх шелкового платья, романтического сарафана или даже спортивных шорт с кроссовками в стиле 90-х. В начале осени, пока тепло, можно заменить классические брюки на бермуды, легкую трикотажную юбку или свободные брюки из льна или парусины.

В такому піджаку можна куди завгодно
Элегантный образ. Фото из Instagram

С обувью тоже можно смело экспериментировать. Главное не мучить себя высокими каблуками. Если хочется добавить несколько сантиметров роста, выбирайте мини-каблук kitten-heel. А так, в повседневных луках отлично будут работать классические лоферы, которые снимут излишнюю "серьезность" образа и сделают его более современным.

Піджак підійде для повсякденних образів
Пиджак в тандеме с лоферами. Фото из Instagram

В общем, серый пиджак — это удачная инвестиция, которая окупится уже в первые недели осени. Он впишется в любой гардероб, будет уместен и в офисе, и на прогулке, и даже на свидании.

Ранее мы писали о том, какой свитер будет пользоваться наибольшим спросом этой осенью.

Также мы сообщали о деталях в образах, от которых мужчины сходят с ума.

мода осень вещи стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации