Как собрать гардероб из вещей, которые не стареют — вечная классика

В мире, где модные тренды меняются быстрее, чем прогноз погоды, можно легко потеряться в водовороте новинок. Но есть проверенный способ всегда оставаться стильными — минималистичный гардероб из классических вещей. Это когда вы носите то, что действительно нравится, подходит и работает в любом сочетании. Здесь нет зависимости от сезонных коллекций или прихотей соцсетей — только качеств и универсальность.

Базовые вещи на любой случай в жизни

Прежде чем скупать "базу", остановитесь и подумайте, что вам на самом деле подходит и в чем вы будете чувствовать себя уверенно — в сдержанном классическом стиле или с легким намеком на кэжуал.

Однако помните и о том, что классика не выходит из моды, и есть вещи, что будут служить годами. Вместо десяти футболок, которые растянутся после стирки, лучше иметь две-три из плотной ткани, которые держат форму. В минималистичном гардеробе точно должны быть:

белая футболка, которая подходит и к джинсам, и к пиджаку;

пара нейтральных топов с V-вырезом или круглой горловиной;

классический блейзер, который делает любой образ собранным;

идеально подобранные джинсы в базовом оттенке;

маленькое черное платье, которое "спасает" в любой ситуации.

Добавим еще о трендовых цветах в одежде, которые никогда не теряют актуальности. Белый, черный, бежевый, темно-синий, графитовый — основа, на которой строится все остальное. Такие цвета легко миксовать, и они всегда выглядят дорого. А если хочется яркости, то добавьте платок, сумку или обувь цвета, поднимающего настроение.

В целом, минималистичный гардероб заключается в том, что с одной вещью можно создать много образов. Пиджак, который подходит и к деловому платью, и к джинсам в выходной. Рубашка, которую можно носить как отдельно, так и поверх топа. Именно из таких нескольких предметов можно составить десятки образов. Поэтому именно из этих вещей и состоит базовый гардероб.

