Андре Тан раскрыл главные тренды в одежде осени-2025

Андре Тан раскрыл главные тренды в одежде осени-2025

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:01
Главные тренды осени-2025 глазами Андре Тана — что носить женщинам
Андре Тан. Фото: кадр из видео

Известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram поделился модными ориентирами нового сезона. Он выделил пять ключевых вещей, которые, по его мнению, формируют идеальный осенний гардероб. Эти элементы сочетают комфорт, стиль и трендовость.

Более подробно об этих трендовых элементах в одежде Тан рассказал в новом посте в Instagram.

Читайте также:

С какими деталями женщинам носить вещи осенью

Акцентные плечи

Силуэт с четкой линией плеч возвращает нас к эстетике power dressing, но в современной интерпретации. Пиджаки или пальто такого кроя создают образ уверенной женщины, которая четко знает, чего хочет. Это идеальный выбор для деловых встреч, вечерних выходов или даже повседневных луков с джинсами.

Речі з акцентом на плечі в тренді
Платье с акцентом на плечах. Фото из Instagram

Кожаные вещи

В этом сезоне кожа выходит за рамки классической куртки. Дизайнер предлагает добавить в гардероб кожаные юбки, платья или рубашки, а еще обязательно сумку из фактурной кожи. Она выглядит элегантной и практичной одновременно. Особый акцент Андре Тан советует сделать на натуральных цветах: черном, бордовом, шоколадном.

Шкіряні речі не покидають тренди і восени
Топ из кожи. Фото из Instagram

Юбка-карандаш до колена

Этот фасон настоящая вечная классика, которая сейчас получила второе дыхание. Андре Тан советует носить ее с объемными свитерами, гольфами или даже oversize-рубашками. Такой микс создает современный баланс между женственностью и расслабленностью. А еще юбка-карандаш прекрасно подчеркивает фигуру.

Спідниця-олівець досі у всіх на слуху
Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Сапоги на платформе

Возвращение двухтысячных в моде продолжается, и массивная обувь становится главным акцентом сезона. Сапоги на платформе добавляют несколько сантиметров роста, но остаются максимально удобными для ежедневных образов. Их можно сочетать и с узкой юбкой, и с джинсами, и даже с романтичным платьем.

Чоботи на платформі в образі будуть мати особливий вигляд
Стильный образ с сапогами. Фото из Instagram

Эко-мех

Мех снова в тренде, но только искусственный. Андре Тан отмечает, что современная мода должна быть этичной. Поэтому пальто или жилетка из эко-меха — это не только теплый и стильный выбор, но и способ продемонстрировать сознательное отношение к природе.

Восени еко-хутро саме те, що вам треба
Эко-шубка. Фото из Instagram

Таким образом, главная идея от Тана проста: модный гардероб осени-2025 должен сочетать силу и женственность, классику и тренды, а также стиль и комфорт.

Ранее мы писали о том, какие цвета в одежде обладают омолаживающим эффектом по словам Андре Тана.

Также мы сообщали, что некоторые вещи из мужского гардероба можно носить и женщинам.

Андре Тан мода одежда тренды стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
