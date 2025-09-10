Відео
Головна Fashion Андре Тан розкрив головні тренди в одязі осені-2025

Андре Тан розкрив головні тренди в одязі осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:01
Головні тренди осені-2025 очима Андре Тана — що носити жінкам
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Відомий український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram поділився модними орієнтирами нового сезону. Він виділив п’ять ключових речей, які, на його думку, формують ідеальний осінній гардероб. Ці елементи поєднують комфорт, стиль і трендовість.

Більше детальніші про ці трендові елементи в одязі Тан розповів в новому пості в Instagram.

Читайте також:

З якими деталями жінкам носити речі восени

Акцентні плечі

Силует із чіткою лінією плечей повертає нас до естетики power dressing, але в сучасній інтерпретації. Піджаки чи пальта такого крою створюють образ впевненої жінки, яка чітко знає, чого хоче. Це ідеальний вибір для ділових зустрічей, вечірніх виходів або навіть повсякденних луків з джинсами.

Речі з акцентом на плечі в тренді
Сукня з акцентом на плечах. Фото з Instagram

Шкіряні речі

Цього сезону шкіра виходить за рамки класичної куртки. Дизайнер пропонує додати в гардероб шкіряні спідниці, сукні чи сорочки, а ще обов’язково сумку з фактурної шкіри. Вона має елегантний й практичний водночас вигляд. Особливий акцент Андре Тан радить зробити на натуральних кольорах: чорному, бордовому, шоколадному.

Шкіряні речі не покидають тренди і восени
Топ зі шкіри. Фото з Instagram

Спідниця-олівець до коліна

Цей фасон справжня вічна класика, яка зараз отримала друге дихання. Андре Тан радить носити її з об’ємними светрами, гольфами чи навіть oversize-сорочками. Такий мікс створює сучасний баланс між жіночністю та розслабленістю. А ще спідниця-олівець чудово підкреслює фігуру.

Спідниця-олівець досі у всіх на слуху
Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Чоботи на платформі

Повернення двотисячних у моді триває, і масивне взуття стає головним акцентом сезону. Чоботи на платформі додають кілька сантиметрів зросту, але залишаються максимально зручними для щоденних образів. Їх можна поєднувати і з вузькою спідницею, і з джинсами, і навіть з романтичною сукнею.

Чоботи на платформі в образі будуть мати особливий вигляд
Стильний образ з чоботами. Фото з Instagram

Еко-хутро

Хутро знову в тренді, але тільки штучне. Андре Тан наголошує, що сучасна мода повинна бути етичною. Тож пальто чи жилетка з еко-хутра — це не лише теплий і стильний вибір, а й спосіб продемонструвати свідоме ставлення до природи.

Восени еко-хутро саме те, що вам треба
Еко-шубка. Фото з Instagram

Таким чином, головна ідея від Тана проста: модний гардероб осені-2025 має поєднувати силу та жіночність, класику й тренди, а також стиль і комфорт.

Раніше ми писали про те, які кольори в одязі мають омолоджувальний ефект за словами Андре Тана.

Також ми повідомляли, що деякі речі з чоловічого гардеробу можна носити і жінкам.

Андре Тан мода одяг тренди стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
