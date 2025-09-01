Капсульний гардероб 2025 — базові речі, які радить Андре Тан

Капсульний гардероб на всі випадки життя — підказки Андре Тана
Щоб збирати стильні образи без зайвого клопоту, дизайнер Андре Тан радить мати кілька базових речей. Вони універсальні, не виходять із моди і дозволяють легко поєднувати елементи гардероба.
Про які саме речі йде мова, дизайнер розповів в своєму Instagram.
Універсальні речі цієї осені за версією Андре Тана
Біла сорочка
Найпростіший, але найпотужніший елемент. Підходить і для офісу, і для прогулянки, і навіть для вечірнього виходу. Важливо, щоб тканина була якісною, а крій — ідеальним для вашої фігури.
Джинси прямого крою
Універсальна класика, яка пасує будь-якій фігурі. Вони не старіють з часом і чудово поєднуються і з кедами, і з туфлями, і з жакетом.
Базова футболка
Біла або чорна — без неї ніяк. Вона служить ідеальною основою для будь-якого лука і підкреслює стиль без зайвих зусиль.
Жакет оверсайз
З ним будь-який образ миттєво має сучасний та структурований вигляд. Підходить для роботи, прогулянки або вечірки.
Маленька чорна сукня
Класика, яка завжди виручає. Можете носити її з підборами, кросівками чи жакетом — і мати бездоганний вигляд, незалежно від модних трендів.
Тренч або пальто
Сезонна must-have річ. Найкраще обирати нейтральні відтінки — бежевий, кремовий або класичний чорний, щоб поєднувати з усім.
Чорні класичні штани
Прямий крій — універсальний варіант для офісу або повсякденного стилю. Легко комбінується з будь-яким верхом і взуттям.
Зручне взуття
Лофери або кросівки нейтрального кольору — база для будь-якого образу. Воно має бути комфортним і легко поєднуватись з більшістю речей у гардеробі.
