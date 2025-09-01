Відео
Головна Fashion Капсульний гардероб на всі випадки життя — підказки Андре Тана

Капсульний гардероб на всі випадки життя — підказки Андре Тана

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:30
Капсульний гардероб 2025 — базові речі, які радить Андре Тан
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Щоб збирати стильні образи без зайвого клопоту, дизайнер Андре Тан радить мати кілька базових речей. Вони універсальні, не виходять із моди і дозволяють легко поєднувати елементи гардероба.

Про які саме речі йде мова, дизайнер розповів в своєму Instagram.

Читайте також:

Універсальні речі цієї осені за версією Андре Тана

Біла сорочка

Найпростіший, але найпотужніший елемент. Підходить і для офісу, і для прогулянки, і навіть для вечірнього виходу. Важливо, щоб тканина була якісною, а крій — ідеальним для вашої фігури.

Джинси прямого крою

Універсальна класика, яка пасує будь-якій фігурі. Вони не старіють з часом і чудово поєднуються і з кедами, і з туфлями, і з жакетом.

Джинси прямого крою не старіють з часом
Джинси прямі. Фото з Instagram

Базова футболка

Біла або чорна — без неї ніяк. Вона служить ідеальною основою для будь-якого лука і підкреслює стиль без зайвих зусиль.

Жакет оверсайз

З ним будь-який образ миттєво має сучасний та структурований вигляд. Підходить для роботи, прогулянки або вечірки.

Жакет на прохолодну погоду те, що треба
Жакет. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня

Класика, яка завжди виручає. Можете носити її з підборами, кросівками чи жакетом — і мати бездоганний вигляд, незалежно від модних трендів.

Тренч або пальто

Сезонна must-have річ. Найкраще обирати нейтральні відтінки — бежевий, кремовий або класичний чорний, щоб поєднувати з усім.

Тренч буде актуальним в усі сезони
Тренч. Фото з Instagram

Чорні класичні штани

Прямий крій — універсальний варіант для офісу або повсякденного стилю. Легко комбінується з будь-яким верхом і взуттям.

Зручне взуття

Лофери або кросівки нейтрального кольору — база для будь-якого образу. Воно має бути комфортним і легко поєднуватись з більшістю речей у гардеробі.

Раніше ми писали про те, які речі в одному образі мають невдалий вигляд на думку Андре Тана.

Також ми повідомляли, що Андре Тан перерахував моделі взуття, що вже застаріло.

Андре Тан мода одяг речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
