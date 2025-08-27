Відео
Головна Fashion Андре Тан пояснив, як речі перетворюються на тренди

Андре Тан пояснив, як речі перетворюються на тренди

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:21
Звідки беруться модні тренди — Андре Тан показав на прикладах аксесуарів
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Мас-маркет і люкс завжди йдуть поруч: перші задають стандарти, другі миттєво їх підхоплюють і спрощують для масового покупця. Саме тому, заходячи у звичайний магазин, ми бачимо речі, які так нагадують колекції світових брендів. Український дизайнер Андре Тан розкрив цікаві факти з цього приводу.

У своєму Instagram він детально пояснив, як це працює і на які деталі варто звертати увагу, щоб "зчитувати" тренди ще до того, як вони заполонять полиці.

Як зароджуються тренди, за версією Андре Тана

Балетки з гострим носком

Забудь про дитячі "балєтки" зі шкільних часів. Тепер вони стали витонченими, із загостреним носком і мінімалістичним силуетом. Це явний відголос Miu Miu, які зробили таке взуття головним символом нульових у новій інтерпретації. Якщо бачите щось схоже в мас-маркеті — знайте, що натхнення прийшло саме звідти.

Балетки з гострим носком знову в тренді
Балетки з гострим носком. Фото з Instagram

Плетені сумки

Bottega Veneta вже кілька років диктує моду на плетіння. Їхні м’які й об’ємні сумки давно стали "уніформою" для стильних дівчат. Якщо на полиці Zara чи Mango трапляється сумка з товстими плетеними ручками — це точний відгук люксових моделей.

Плетені сумки на піку цього сезону
Сумка-плетінка. Фото з Instagram

Мініспідниця в стилі шкільної форми

Плісирована спідничка в клітинку, часто з ремінцями чи пряжками — теж від Miu Miu. Вони зробили її справжнім фетишем молодіжної моди. Сьогодні ця річ не зникає з трендів уже третій сезон поспіль.

Міні-спідниця повертається в моду
Мініспідниця. Фото з Instagram

Великий солом’яний капелюх

Jacquemus перетворив простий аксесуар на справжній артоб'єкт. Гігантські поля, хвилясті краї, перебільшені пропорції — і ось ви вже готові до фотосесії в Провансі. Не дивно, що схожі моделі з’являються в мас-маркеті влітку 2025 року.

Великий солом'яний капелюх доповнював чимало образів
Великий солом’яний капелюх. Фото з Instagram

Сумка з вигнутою ручкою

Prada Cleo — впізнаваний символ мінімалізму. Лаконічний силует, вигнута ручка й легкий блиск — саме ці риси бренди мас-маркету намагаються повторити у своїх бюджетних версіях.

Сумку, яку легко впізнати
Сумка з вигнутою ручкою. Фото з Instagram

Плетена сумка з вишивкою

Loewe зробили ставку на натуральні матеріали й контрастну вишивку, створивши культову Anagram.

Сумка з вишиванкою буде мати оригінальний вигляд
Плетена сумка з вишивкою. Фото з Instagram

Цей дизайн одразу підхопили інші, і тепер плетені торби з простими літерами чи візерунками можна знайти навіть у демократичних магазинах.

Раніше ми писали про те, які речі краще не поєднувати в одному образі, на думку Андре Тана.

Також ми повідомляли, що Андре Тан пояснив, яке взуття може тільки зіпсувати образ.

Андре Тан мода тренди цікаві факти стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
