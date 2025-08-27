Откуда берутся модные тренды — Андре Тан показал на примерах аксессуаров

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Масс-маркет и люкс всегда идут рядом: первые задают стандарты, вторые мгновенно их подхватывают и упрощают для массового покупателя. Именно поэтому, заходя в обычный магазин, мы видим вещи, которые так напоминают коллекции мировых брендов. Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл интересные факты по этому поводу.

В своем Instagram он подробно объяснил, как это работает и на какие детали стоит обращать внимание, чтобы "считывать" тренды еще до того, как они заполонят полки.

Как зарождаются тренды, по версии Андре Тана

Балетки с острым носком

Забудь о детских "балетках" со школьных времен. Теперь они стали изящными, с заостренным носком и минималистичным силуэтом. Это явный отголосок Miu Miu, которые сделали такую обувь главным символом нулевых в новой интерпретации. Если видите что-то похожее в масс-маркете — знайте, что вдохновение пришло именно оттуда.

Балетки с острым носком. Фото из Instagram

Плетеные сумки

Bottega Veneta уже несколько лет диктует моду на плетение. Их мягкие и объемные сумки давно стали "униформой" для стильных девушек. Если на полке Zara или Mango попадается сумка с толстыми плетеными ручками — это точный отклик люксовых моделей.

Сумка-плетеная. Фото из Instagram

Мини-юбка в стиле школьной формы

Плиссированная юбочка в клетку, часто с ремешками или пряжками — тоже от Miu Miu. Они сделали ее настоящим фетишем молодежной моды. Сегодня эта вещь не исчезает из трендов уже третий сезон подряд.

Мини-юбка. Фото из Instagram

Большая соломенная шляпа

Jacquemus превратил простой аксессуар в настоящий арт-объект. Гигантские поля, волнистые края, преувеличенные пропорции и вот вы уже готовы к фотосессии в Провансе. Неудивительно, что похожие модели появляются в масс-маркете летом 2025.

Большая соломенная шляпа. Фото из Instagram

Сумка с изогнутой ручкой

Prada Cleo — узнаваемый символ минимализма. Лаконичный силуэт, изогнутая ручка и легкий блеск — именно эти черты бренды масс-маркета стараются повторить в своих бюджетных версиях.

Сумка с изогнутой ручкой. Фото из Instagram

Плетеная сумка с вышивкой

Loewe сделали ставку на натуральные материалы и контрастную вышивку, создав культовую Anagram.

Плетеная сумка с вышивкой. Фото из Instagram

Этот дизайн сразу подхватили другие, и теперь плетеные сумки с простыми буквами или узорами можно найти даже в демократичных магазинах.

