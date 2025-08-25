Які речі псують образ — розбір актуальних трендів від Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр з відео

Дизайнер Андре Тан відомий тим, що вміє показати моду простою мовою. Цього разу він назвав кілька стилістичних помилок, які часто роблять навіть модниці з досвідом. Його поради допоможуть швидко зрозуміти, чому певні комбінації речей працюють проти образу.

Він поділився своєю думкою з цього приводу в Instagram.

Поширені помилки в образі за версією Андре Тана

Оверсайз із оверсайзом

Багато хто любить речі оверсайз за комфорт і легкість, але якщо і джинси, і худі будуть надто об’ємними — це створить "важку" картинку. Тіло втрачає форму, і навіть найдорожчий лук має неохайний вигляд. Класичне правило стилю просте: "один об’єм — один акцент".

Вдалий образ зі спідницею в стилі оверсайз. Фото з Instagram

Наприклад, до широких джинсів краще обрати обтиснутий топ чи базову футболку, а масивний светр поєднати з вузькою спідницею чи брюками-"олівець".

Невдале поєднання відтінків одного кольору



Монохром — це завжди ефектно, адже створює цілісний образ. Але тут легко помилитися. Якщо, наприклад, теплий бежевий поєднати з холодним, то вони починають "сперечатися" між собою. Так само працює і сірий: теплий відтінок у тандемі з холодним буде мати дивний вигляд.

Образ в сірому кольорі. Фото з Instagram

Андре Тан радить або триматися в межах однієї палітри, або вже свідомо грати на контрастах — наприклад, чорний і білий, блакитний і жовтий.

Металік без концепту

Металеві відтінки зараз у тренді — їх носять навіть у повсякденних образах. Але золото в сумці, срібло у взутті й мідні сережки в одному луці — це перебір. Така комбінація руйнує відчуття стилю.

Аксесоари. Фото з Instagram

Щоб металік працював, він має бути в балансі з образом: наприклад, срібло як основа і маленькі золоті деталі для акценту. Тоді образ буде мати вдалий вигляд.

