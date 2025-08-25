Відео
Стильні поради від Андре Тана — які речі не варто носити разом

Стильні поради від Андре Тана — які речі не варто носити разом

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 16:24
Які речі псують образ — розбір актуальних трендів від Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Дизайнер Андре Тан відомий тим, що вміє показати моду простою мовою. Цього разу він назвав кілька стилістичних помилок, які часто роблять навіть модниці з досвідом. Його поради допоможуть швидко зрозуміти, чому певні комбінації речей працюють проти образу.

Він поділився своєю думкою з цього приводу в Instagram.

Читайте також:

Поширені помилки в образі за версією Андре Тана

Оверсайз із оверсайзом

Багато хто любить речі оверсайз за комфорт і легкість, але якщо і джинси, і худі будуть надто об’ємними — це створить "важку" картинку. Тіло втрачає форму, і навіть найдорожчий лук має неохайний вигляд. Класичне правило стилю просте: "один об’єм — один акцент".

Оверсайз в моді, але потрібно знайти баланс
Вдалий образ зі спідницею в стилі оверсайз. Фото з Instagram

Наприклад, до широких джинсів краще обрати обтиснутий топ чи базову футболку, а масивний светр поєднати з вузькою спідницею чи брюками-"олівець".

Невдале поєднання відтінків одного кольору

Монохром — це завжди ефектно, адже створює цілісний образ. Але тут легко помилитися. Якщо, наприклад, теплий бежевий поєднати з холодним, то вони починають "сперечатися" між собою. Так само працює і сірий: теплий відтінок у тандемі з холодним буде мати дивний вигляд.

Монохромні образи скласти теж не так просто
Образ в сірому кольорі. Фото з Instagram

Андре Тан радить або триматися в межах однієї палітри, або вже свідомо грати на контрастах — наприклад, чорний і білий, блакитний і жовтий.

Металік без концепту

Металеві відтінки зараз у тренді — їх носять навіть у повсякденних образах. Але золото в сумці, срібло у взутті й мідні сережки в одному луці — це перебір. Така комбінація руйнує відчуття стилю.

Мелалеві відтінки в одязі зараз у тренді
Аксесоари. Фото з Instagram

Щоб металік працював, він має бути в балансі з образом: наприклад, срібло як основа і маленькі золоті деталі для акценту. Тоді образ буде мати вдалий вигляд.

Раніше ми писали про те, як правильно підбирати взуття до образів за порадами Андре Тана.

Також ми повідомляли, на які кольори в одязі Андре Тан радить звернути увагу.

