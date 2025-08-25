Видео
Стильные советы от Андре Тана — какие вещи не стоит носить вместе

Стильные советы от Андре Тана — какие вещи не стоит носить вместе

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:24
Какие вещи портят образ — разбор актуальных трендов от Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр из видео

Дизайнер Андре Тан известен тем, что умеет показать моду простым языком. На этот раз он назвал несколько стилистических ошибок, которые часто совершают даже модницы с опытом. Его советы помогут быстро понять, почему определенные комбинации вещей работают против образа.

Он поделился своим мнением по этому поводу в Instagram.

Распространенные ошибки в образе по версии Андре Тана

Оверсайз с оверсайзом

Многие любят вещи оверсайз за комфорт и легкость, но если и джинсы, и худи будут слишком объемными — это создаст "тяжелую" картинку. Тело теряет форму, и даже самый дорогой лук выглядит неопрятно. Классическое правило стиля простое: "один объем — один акцент".

Оверсайз в моді, але потрібно знайти баланс
Удачный образ с юбкой в стиле оверсайз. Фото из Instagram

Например, к широким джинсам лучше выбрать облегающий топ или базовую футболку, а массивный свитер сочетать с узкой юбкой или брюками-"карандаш".

Неудачное сочетание оттенков одного цвета

Монохром — это всегда эффектно, ведь создает целостный образ. Но здесь легко ошибиться. Если, например, теплый бежевый совместить с холодным, то они начинают "спорить" между собой. Так же работает и серый: теплый оттенок в тандеме с холодным будет выглядеть странно.

Монохромні образи скласти теж не так просто
Образ в сером цвете. Фото из Instagram

Андре Тан советует либо держаться в пределах одной палитры, либо уже сознательно играть на контрастах — например, черный и белый, голубой и желтый.

Металлик без концепта

Металлические оттенки сейчас в тренде — их носят даже в повседневных образах. Но золото в сумке, серебро в обуви и медные серьги в одном луке — это перебор. Такая комбинация разрушает ощущение стиля.

Мелалеві відтінки в одязі зараз у тренді
Аксессуары. Фото из Instagram

Чтобы металлик работал, он должен быть в балансе в образе: например, серебро как основа и маленькие золотые детали для акцента. Тогда образ будет выглядеть удачно.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
