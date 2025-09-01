Капсульный гардероб 2025 — базовые вещи, которые советует Андре Тан

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Чтобы собирать стильные образы без лишних хлопот, дизайнер Андре Тан советует иметь несколько базовых вещей. Они универсальны, не выходят из моды и позволяют легко сочетать элементы гардероба.

О каких именно вещах идет речь, дизайнер рассказал в своем Instagram.

Универсальные вещи этой осени по версии Андре Тана

Белая рубашка

Самый простой, но самый мощный элемент. Подходит и для офиса, и для прогулки, и даже для вечернего выхода. Важно, чтобы ткань была качественной, а крой — идеальным для вашей фигуры.

Джинсы прямого кроя

Универсальная классика, которая подходит любой фигуре. Они не стареют со временем и прекрасно сочетаются и с кедами, и с туфлями, и с жакетом.

Джинсы прямые. Фото из Instagram

Базовая футболка

Белая или черная — без нее никак. Она служит идеальной основой для любого лука и подчеркивает стиль без лишних усилий.

Жакет оверсайз

С ним любой образ мгновенно приобретает современный и структурированный вид. Подходит для работы, прогулки или вечеринки.

Жакет. Фото из Instagram

Маленькое черное платье

Классика, которая всегда выручает. Можете носить его с каблуками, кроссовками или жакетом — и выглядеть безупречно, независимо от модных трендов.

Тренч или пальто

Сезонная must-have вещь. Лучше всего выбирать нейтральные оттенки — бежевый, кремовый или классический черный, чтобы сочетать со всем.

Тренч. Фото из Instagram

Черные классические брюки

Прямой крой — универсальный вариант для офиса или повседневного стиля. Легко комбинируется с любым верхом и обувью.

Удобная обувь

Лоферы или кроссовки нейтрального цвета — база для любого образа. Она должна быть комфортной и легко сочетаться с большинством вещей в гардеробе.

