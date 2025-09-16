Самый желанный кардиган этой осени - Квиткова уже его носит

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Этой осенью без кардигана никуда. И особенно актуальным становится именно удлиненный вариант — универсальный, уютный и одновременно стильный. Он легко вписывается в любой гардероб и отлично спасает в первые прохладные дни.

Блогер Даша Квиткова уже показала в своем Instagram, как можно носить этот тренд.

Реклама

Читайте также:

Какой кардиган выбрала на осень Квиткова

На новых фото она появилась в сером кардигане, который сразу привлек внимание. Образ получился легким, но при этом очень стильным: черная мини-юбка, базовая белая футболка и тот самый кардиган, создавший изящный вертикальный силуэт.

Даша дополнила аутфит маленькой черной сумочкой на золотой цепочке, ремнем с металлической пряжкой и удобными черными кроссовками. Получилось удачное сочетание — комфорт плюс элегантность.

Даша Квиткова в длинном кардигане. Фото: Instagram/kvittkova

Почему все полюбили длинные кардиганы

Секрет в том, что они сочетают тепло, удобство и стиль. Такой фасон можно носить и с футболкой, и с легкой блузой, и даже поверх свитера — и при этом все будет всегда выглядеть стильно.

Удлиненный крой вытягивает силуэт, делает его стройнее и добавляет образу аккуратности. А мягкие материалы вроде кашемира, шерсти или мохера создают ощущение домашнего уюта. Это именно то, что нужно осенью — когда хочется тепла, но при этом важно оставаться в тренде.

Длинный серый кардиган. Фото: Instagram/kvittkova

Длинный кардиган — вещь, которая работает и для повседневных прогулок, и для более праздничных выходов. Он стал той универсальной базой, которая помогает выглядеть стильно без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, что Даша Квиткова показала, как носить жилет в этом сезоне.

Также мы сообщали, что Джей Ло показала трендовые джинсы, которые уже хотят все в этом сезоне.