Даша Квиткова показала модный способ носить жилет

Даша Квиткова показала модный способ носить жилет

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 11:10
Костюмный жилет в новом сезоне — с чем его носит Квиткова
Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова снова удивила своим образом. Она показала, как из нескольких простых вещей можно составить стильный лук, который одновременно выглядит непринужденно и очень элегантно.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Главный акцент в образе Квитковой — костюмный жилет

Светло-голубой удлиненный жилет сразу делает образ свежим и изысканным. Отсутствие рукавов добавляет легкости, а цвет буквально "освежает". Под ним белый топ-бюстье, который красиво подчеркивает женственность и создает контраст.

Костюмний жилет опинився в топах цього року
Стильный образ от Квитковой. Фото: Instagram.com/kvittkova

Классические джинсовые шорты с высокой талией и необработанным краем добавляют нотку кэжуала. Это делает образ удобным для городских прогулок. Белые лоферы поддерживают простоту и одновременно добавляют аккуратности.

Квіткова потішила новим образом
Костюмный жилет в образе Квитковой. Фото: Instagram.com/kvittkova

Завершают лук солнцезащитные очки и тонкая золотая цепочка — маленькие акценты, которые делают картинку целостной.

Почему жилет — must-have 2025 года

Это современная версия классики: из мужского костюма он перекочевал в женский гардероб и стал универсальной вещью. Его можно комбинировать с чем угодно: джинсы, платья, юбки.

Минималистичная форма и простые линии соответствуют главным модным настроениям 2025 года. Жилет легко вписывается в другие тренды — от широких брюк до кроссовок. И Даша Квиткова в очередной раз показала, что тренды не обязательно оставлять для подиумов. Ее пример доказывает, что жилет — это база, которую можно стилизовать так, чтобы выглядеть и модно, и удобно каждый день.

Ранее мы писали о том, какой пиджак набирает все большую популярность и будет в топе этой осенью.

Также мы сообщали о любимом аксессуаре Даши Квитковой, который она часто носила этим летом.

мода Даша Квиткова тренды вещи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
