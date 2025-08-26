Костюмный жилет в новом сезоне — с чем его носит Квиткова

Даша Квиткова показала модный способ носить жилет
Блогер Даша Квиткова снова удивила своим образом. Она показала, как из нескольких простых вещей можно составить стильный лук, который одновременно выглядит непринужденно и очень элегантно.
Об этом пишет РБК-Украина.
Главный акцент в образе Квитковой — костюмный жилет
Светло-голубой удлиненный жилет сразу делает образ свежим и изысканным. Отсутствие рукавов добавляет легкости, а цвет буквально "освежает". Под ним белый топ-бюстье, который красиво подчеркивает женственность и создает контраст.
Классические джинсовые шорты с высокой талией и необработанным краем добавляют нотку кэжуала. Это делает образ удобным для городских прогулок. Белые лоферы поддерживают простоту и одновременно добавляют аккуратности.
Завершают лук солнцезащитные очки и тонкая золотая цепочка — маленькие акценты, которые делают картинку целостной.
Почему жилет — must-have 2025 года
Это современная версия классики: из мужского костюма он перекочевал в женский гардероб и стал универсальной вещью. Его можно комбинировать с чем угодно: джинсы, платья, юбки.
Минималистичная форма и простые линии соответствуют главным модным настроениям 2025 года. Жилет легко вписывается в другие тренды — от широких брюк до кроссовок. И Даша Квиткова в очередной раз показала, что тренды не обязательно оставлять для подиумов. Ее пример доказывает, что жилет — это база, которую можно стилизовать так, чтобы выглядеть и модно, и удобно каждый день.
Ранее мы писали о том, какой пиджак набирает все большую популярность и будет в топе этой осенью.
Также мы сообщали о любимом аксессуаре Даши Квитковой, который она часто носила этим летом.
Читайте Новини.LIVE!