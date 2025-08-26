Костюмний жилет у новому сезоні — з чим його носить Квіткова

Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова знову здивувала своїм образом. Вона показала, як із кількох простих речей можна скласти стильний лук, що одночасно має невимушений і дуже елегантний вигляд.

Головний акцент в образі Квіткової — костюмний жилет

Світло-блакитний подовжений жилет одразу робить образ свіжим і вишуканим. Відсутність рукавів додає легкості, а колір буквально "освіжає". Під ним білий топ-бюстьє, який красиво підкреслює жіночність і створює контраст.

Стильний образ від Квіткової. Фото: Instagram.com/kvittkova

Класичні джинсові шорти з високою талією та необробленим краєм додають нотку кежуалу. Це робить образ зручним для міських прогулянок. Білі лофери підтримують простоту і водночас додають акуратності.

Костюмний жилет в образі Квіткової. Фото: Instagram.com/kvittkova

Завершують лук сонцезахисні окуляри й тонкий золотий ланцюжок — маленькі акценти, які роблять картинку цілісною.

Чому жилет — must-have 2025 року

Це сучасна версія класики: з чоловічого костюма він перекочував у жіночий гардероб і став універсальною річчю. Його можна комбінувати з чим завгодно: джинси, сукні, спідниці.

Мінімалістична форма і прості лінії відповідають головним модним настроям 2025 року. Жилет легко вписується в інші тренди — від широких брюк до кросівок. І Даша Квіткова вкотре показала, що тренди не обов’язково залишати для подіумів. Її приклад доводить, що жилет — це база, яку можна стилізувати так, щоб мати і модний, і зручний вигляд кожного дня.

