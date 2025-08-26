Костюмний жилет у новому сезоні — з чим його носить Квіткова

Даша Квіткова показала модний спосіб носити жилет
Блогерка Даша Квіткова знову здивувала своїм образом. Вона показала, як із кількох простих речей можна скласти стильний лук, що одночасно має невимушений і дуже елегантний вигляд.
Головний акцент в образі Квіткової — костюмний жилет
Світло-блакитний подовжений жилет одразу робить образ свіжим і вишуканим. Відсутність рукавів додає легкості, а колір буквально "освіжає". Під ним білий топ-бюстьє, який красиво підкреслює жіночність і створює контраст.
Класичні джинсові шорти з високою талією та необробленим краєм додають нотку кежуалу. Це робить образ зручним для міських прогулянок. Білі лофери підтримують простоту і водночас додають акуратності.
Завершують лук сонцезахисні окуляри й тонкий золотий ланцюжок — маленькі акценти, які роблять картинку цілісною.
Чому жилет — must-have 2025 року
Це сучасна версія класики: з чоловічого костюма він перекочував у жіночий гардероб і став універсальною річчю. Його можна комбінувати з чим завгодно: джинси, сукні, спідниці.
Мінімалістична форма і прості лінії відповідають головним модним настроям 2025 року. Жилет легко вписується в інші тренди — від широких брюк до кросівок. І Даша Квіткова вкотре показала, що тренди не обов’язково залишати для подіумів. Її приклад доводить, що жилет — це база, яку можна стилізувати так, щоб мати і модний, і зручний вигляд кожного дня.
