Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Даша Квіткова показала модний спосіб носити жилет

Даша Квіткова показала модний спосіб носити жилет

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:10
Костюмний жилет у новому сезоні — з чим його носить Квіткова
Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова знову здивувала своїм образом. Вона показала, як із кількох простих речей можна скласти стильний лук, що одночасно має невимушений і дуже елегантний вигляд.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Головний акцент в образі Квіткової — костюмний жилет

Світло-блакитний подовжений жилет одразу робить образ свіжим і вишуканим. Відсутність рукавів додає легкості, а колір буквально "освіжає". Під ним білий топ-бюстьє, який красиво підкреслює жіночність і створює контраст.

Костюмний жилет опинився в топах цього року
Стильний образ від Квіткової. Фото: Instagram.com/kvittkova

Класичні джинсові шорти з високою талією та необробленим краєм додають нотку кежуалу. Це робить образ зручним для міських прогулянок. Білі лофери підтримують простоту і водночас додають акуратності.

Квіткова потішила новим образом
Костюмний жилет в образі Квіткової. Фото: Instagram.com/kvittkova

Завершують лук сонцезахисні окуляри й тонкий золотий ланцюжок — маленькі акценти, які роблять картинку цілісною.

Чому жилет — must-have 2025 року

Це сучасна версія класики: з чоловічого костюма він перекочував у жіночий гардероб і став універсальною річчю. Його можна комбінувати з чим завгодно: джинси, сукні, спідниці.

Мінімалістична форма і прості лінії відповідають головним модним настроям 2025 року. Жилет легко вписується в інші тренди — від широких брюк до кросівок. І Даша Квіткова вкотре показала, що тренди не обов’язково залишати для подіумів. Її приклад доводить, що жилет — це база, яку можна стилізувати так, щоб мати і модний, і зручний вигляд кожного дня.

Раніше ми писали про те, який піджак набирає все більшої популярності і буде в топі цієї осені.

Також ми повідомляли про улюблений аксесуар Даші Квіткової, що вона часто носила цього літа.

мода Даша Квіткова тренди речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації