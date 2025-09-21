Нежный осенний образ Даши Квитковой — чем он полюбился модницам

Даша Квиткова в стильном образе. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский инфлюенсер Даша Квиткова не перестает удивлять стильными образами. Каждый ее лук напоминает выход на модный подиум: со вкусом и особой изюминкой. На этот раз знаменитость показала нежный розовый аутфит, который точно разбавит пасмурную осень.

Нежный осенний образ Даши Квитковой

Даша Квиткова показала стильный осенний лук. Инфлюенсерка выбрала светло-розовый костюм, который выглядит сдержанно и ярко одновременно. Брюки с высокой талией дополняет особая деталь — нежный белый платок. Именно он придает образу исключительный шарм.

Жакет свободного кроя удачно дополняет лук. На рукавах, как и внизу брюк, есть нестандартный акцент. Легкие шнуровки создают эффект "бантиков", который сейчас просто на пике популярности.

Нежный осенний образ Даши Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Квиткова решила дополнить образ облегающим топом шоколадного цвета. Этот глубокий оттенок добавил контраста и сделал лук более насыщенным. Кажется, что особо дополнять его аксессуарами и не нужно. Поэтому инфлюенсерка выбрала лишь длинную минималистичную подвеску на шее, которая гармонично завершила образ. Нежности добавила легкая укладка — естественные волны сделали лук знаменитости более легким и романтичным.

Даша Квиткова в розовом костюме. Фото: Instagram/kvittkova

Такой креативный микс классики, романтики и модных акцентов понравился многим. Модницы оценили образ Квитковой и отметили его особую романтическую нотку. Повторить такой лук не сложно, а надеть его можно куда угодно.

Напомним, ранее мы писали о стильном образе Даши Квитковой в стиле 90-х. Он просто покорил сеть.

