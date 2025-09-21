Нежный осенний образ Даши Квитковой — чем он полюбился модницам

Роскошная нежность — образ Даши Квитковой, который разбавит осень
Украинский инфлюенсер Даша Квиткова не перестает удивлять стильными образами. Каждый ее лук напоминает выход на модный подиум: со вкусом и особой изюминкой. На этот раз знаменитость показала нежный розовый аутфит, который точно разбавит пасмурную осень.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Нежный осенний образ Даши Квитковой
Даша Квиткова показала стильный осенний лук. Инфлюенсерка выбрала светло-розовый костюм, который выглядит сдержанно и ярко одновременно. Брюки с высокой талией дополняет особая деталь — нежный белый платок. Именно он придает образу исключительный шарм.
Жакет свободного кроя удачно дополняет лук. На рукавах, как и внизу брюк, есть нестандартный акцент. Легкие шнуровки создают эффект "бантиков", который сейчас просто на пике популярности.
Квиткова решила дополнить образ облегающим топом шоколадного цвета. Этот глубокий оттенок добавил контраста и сделал лук более насыщенным. Кажется, что особо дополнять его аксессуарами и не нужно. Поэтому инфлюенсерка выбрала лишь длинную минималистичную подвеску на шее, которая гармонично завершила образ. Нежности добавила легкая укладка — естественные волны сделали лук знаменитости более легким и романтичным.
Такой креативный микс классики, романтики и модных акцентов понравился многим. Модницы оценили образ Квитковой и отметили его особую романтическую нотку. Повторить такой лук не сложно, а надеть его можно куда угодно.
Напомним, ранее мы писали о стильном образе Даши Квитковой в стиле 90-х. Он просто покорил сеть.
Также мы рассказывали о том, как носить кардиган по версии Квитковой. Осенью без него не обойтись.
Читайте Новини.LIVE!