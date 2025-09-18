Лук Даши Квитковой в стиле 90-х — вдохновение для осени

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова снова напомнила, почему ее называют иконой стиля. В новой фотосессии звезда примерила образ, который отсылает нас в 90-е, но при этом выглядит современно и очень актуально.

Новыми фото она поделилась в своем Instagram.

Что выбрала Квиткова для нового образа

Даша остановилась на сером оверсайз-костюме — широкие брюки и удлиненный пиджак с массивными плечами создают строгий, но в то же время расслабленный силуэт. Дополнения в виде белой рубашки, темного галстука и стильных очков добавляют образу интеллектуального шарма. Это именно тот микс мужской строгости и женской элегантности, который когда-то был визитной карточкой 90-х.

Стильный образ от Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova

Волосы Квитковой уложены в крупные, пышные волны с легким эффектом небрежности. Объем у корней и мягкие локоны создают ощущение свободы и легкости, будто их развевает ветер. Такой стиль был безумно популярным в 90-х и сейчас снова набирает популярность.

Квиткова в женском костюме. Фото: instagram.com/kvittkova

Контраст между строгим костюмом и "живыми" волнами выглядит очень удачно: прическа добавляет образу динамики и женственности, делает его менее формальным и более непринужденным. В этом образе есть все — и уверенность, и игра с формами, и легкая дерзость. Квиткова в очередной раз доказала, что 90-е не просто возвращаются, а становятся вдохновением для модных образов в 2025 году.

