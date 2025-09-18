Відео
Україна
Головна Fashion Образ Даші Квіткової у стилі 90-х захопив мережу

Образ Даші Квіткової у стилі 90-х захопив мережу

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 08:42
Лук Даші Квіткової у стилі 90-х — натхнення для осені
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова знову нагадала, чому її називають іконою стилю. У новій фотосесії зірка приміряла образ, що відсилає нас у 90-ті, але водночас має сучасний й дуже актуальний вигляд.

Новими фото вона поділилась в своєму Instagram.

Читайте також:

Що обрала Квіткова для нового образу

Даша зупинилась на сірому оверсайз-костюмі — широкі штани та подовжений піджак з масивними плечима створюють строгий, але водночас розслаблений силует. Доповнення у вигляді білої сорочки, темної краватки та стильних окулярів додають образу інтелектуального шарму. Це саме той мікс чоловічої строгості та жіночої елегантності, який колись був візитівкою 90-х.

Квіткова показала неймовірний образ
Стильний образ від Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova

Волосся Квіткової укладене у великі, пишні хвилі з легким ефектом недбалості. Об’єм біля коріння й м’які локони створюють відчуття свободи та легкості, ніби їх розвіває вітер. Такий стиль був шалено популярним у 90-х і зараз знову набирає популярності.

В 2025 році все частіше повертаються до стилю 90-х
Квіткова в жіночому костюмі. Фото: instagram.com/kvittkova

Контраст між строгим костюмом і "живими" хвилями має дуже вдалий вигляд: зачіска додає образу динаміки та жіночності, робить його менш формальним і більш невимушеним. В цьому образі є все — і впевненість, і гра з формами, і легка зухвалість. Квіткова вкотре довела, що 90-ті не просто повертаються, а стають натхненням для модних образів у 2025 році.

Раніше ми писали про те, які кардигани зараз в тренді і на якому зупинилась Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, який популярний аксесуар можна часто побачити в образах Квіткової.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
