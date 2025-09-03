Відео
Віра Брежнєва задає тренд — які штани носять цієї осені

Віра Брежнєва задає тренд — які штани носять цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:22
Найстильніші штани осені-2025 — варіант від Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва. Фото: Instagram/ververa

Шкіряні знову в центрі уваги — про це говорять і стилісти, і модні блогери, і зірки. Співачка Віра Брежнєва підтвердила цей факт власним образом, який вона показала у своєму Instagram.

Новини.LIVE розповість детальніше про її лук.

Чим цікавий новий аутфіт Брежнєвої

Артистка зробила ставку на чорний total look, який поєднує в собі і класику, і сучасні акценти. Наприклад, укорочений жакет з чіткою лінією плечей і широким коміром. Він не застібається, завдяки чому має легкий й розслаблений вигляд.

Вишуканий образ від Віри Брежнєвої
Аутфіт Брежнєвої. Фото: Instagram/ververa

Лаконічний топ, але з родзинкою — вирізи на животі додають сміливості та роблять образ більш динамічним. А от головним акцентом в образі стали шкіряні штани-кльош. Висока талія, розкльошений низ і гладка фактура створюють ідеальний силует: ноги здаються довшими, а весь образ більш струнким та вишуканим.

Туфлі на підборах з квітковими деталями й чорна сумка-багет додають трохи романтики й балансують строгість чорного. У підсумку вийшов образ, який можна назвати стріт-стайлом із елегантним відтінком. Він підходить і для прогулянок, і для вечірніх зустрічей.

Чому саме кльош у тренді

  • Відсилання до 70-х. Саме тоді кльош був на піку, а зараз дизайнери знову повернули цей крій у колекції.
  • Універсальність. Такі штани можна вдягти і з жакетом для офісу, і зі светром для буднів.
  • Ідеальний силует. Кльош врівноважує пропорції тіла та робить ноги довшими.

До того ж, сучасна мода дозволяє комбінувати шкіру з трикотажем чи шерстю — має дорогий й цікавий вигляд. Тож якщо думаєте, які штани купити цієї осені, варто звернути увагу саме на шкіряні кльош. Вони і стильні, і практичні, і вже мають підтримку від зірок.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
