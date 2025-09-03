Самые стильные брюки осени-2025 — вариант от Веры Брежневой

Вера Брежнева. Фото: Instagram/ververa

Кожаные снова в центре внимания — об этом говорят и стилисты, и модные блогеры, и звезды. Певица Вера Брежнева подтвердила этот факт собственным образом, который она показала в своем Instagram.

Чем интересен новый аутфит Брежневой

Артистка сделала ставку на черный total look, который сочетает в себе и классику, и современные акценты. Например, укороченный жакет с четкой линией плеч и широким воротником. Он не застегивается, благодаря чему выглядит легко и расслабленно.

Аутфит Брежневой. Фото: Instagram/ververa

Лаконичный топ, но с изюминкой — вырезы на животе добавляют смелости и делают образ более динамичным. А вот главным акцентом в образе стали кожаные брюки-клеш. Высокая талия, расклешенный низ и гладкая фактура создают идеальный силуэт: ноги кажутся длиннее, а весь образ более стройным и изысканным.

Туфли на каблуке с цветочными деталями и черная сумка-багет добавляют немного романтики и балансируют строгость черного. В итоге получился образ, который можно назвать стрит-стайл с элегантным оттенком. Он подходит и для прогулок, и для вечерних встреч.

Почему именно клеш в тренде

Отсылка к 70-м. Именно тогда клеш был на пике, а сейчас дизайнеры снова вернули этот крой в коллекции.

Универсальность. Такие брюки можно надеть и с жакетом для офиса, и со свитером для будней.

Идеальный силуэт. Клеш уравновешивает пропорции тела и делает ноги длиннее.

К тому же, современная мода позволяет комбинировать кожу с трикотажем или шерстью — выглядит дорого и интересно. Поэтому если думаете, какие брюки купить этой осенью, стоит обратить внимание именно на кожаные клеш. Они и стильные, и практичные, и уже имеют поддержку от звезд.

