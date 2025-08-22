Кендалл Дженнер возвращает моду 90-х — образы звезды для вдохновения

Кендалл Дженнер. Фото: кадр из видео

В 1990-х иконой минимализма была Гвинет Пэлтроу. Сегодня же эту роль смело можно отдать Кендалл Дженнер. Младшая сестра клана Кардашьян-Дженнер построила свой стиль на сдержанности: у нее всегда идеально сидят джинсы, простые белые футболки, кожаные брюки и пальто чистого кроя. Никаких больших логотипов или перегруженных деталей — только лаконичность и безупречный вид.

На вечеринках Кендалл может сиять в платье с пайетками или с голливудскими локонами, но ее настоящая сила в будничных образах. Именно они вдохновляют модниц в Нью-Йорке или Париже, ведь минимализм 1990-х остается универсальным и вневременным.

И если вы тоже выбираете черный кашемир от Toteme или The Row вместо ярких вещей, то точно поймете секрет Кендалл. Особенно осенью, когда хочется вернуться к джинсам, коже, тренчам и пальто. Полностью повторить ее гардероб, конечно, трудно — балетки The Row стоят как аренда квартиры, но почерпнуть вдохновение вполне реально.

Идеи из гардероба Кендалл Дженнер

Джинсы индиго и балетки

Темный деним — настоящий хит сезона. Дженнер часто носит джинсы оттенка индиго, которые выглядят дорого и подчеркивают фигуру. Самый простой вариант — добавить белую рубашку или тонкий свитер и надеть балетки. Получается элегантный образ без лишних деталей.

Джинсы и балетки. Фото: Vogue

Прямые джинсы и заколка-крабик

Серый деним прямого кроя, минимум аксессуаров и собранные волосы — этот образ будто из 1995-го. Это классика, которую легко повторить. Главное — плотная ткань и четкий крой.

Прямые джинсы у Дженнер. Фото: Vogue

Шелковые брюки и узкие очки

Шелковые брюки могут напоминать домашний лук, но Кендалл умеет подать их по-другому: сочетает с кожаной курткой, остроносыми туфлями и узкими очками в стиле 90-х.

Шелковые брюки в образе Дженнер. Фото: Vogue

Результат — образ, подходящий и для вечера, и для прогулки по городу.

