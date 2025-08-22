Відео
Головна Fashion Ідеальні образи Кендалл Дженнер у стилі 90-х для осені

Ідеальні образи Кендалл Дженнер у стилі 90-х для осені

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:15
Кендалл Дженнер повертає моду 90-х — образи зірки для натхнення
Кендалл Дженнер. Фото: кадр з відео

У 1990-х іконою мінімалізму була Ґвінет Пелтроу. Сьогодні ж цю роль сміливо можна віддати Кендалл Дженнер. Молодша сестра клану Кардаш’ян-Дженнер побудувала свій стиль на стриманості: у неї завжди ідеально сидять джинси, прості білі футболки, шкіряні штани та пальта чистого крою. Ніяких великих логотипів чи перевантажених деталей — тільки лаконічність і бездоганний вигляд.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

На вечірках Кендалл може сяяти в сукні з паєтками чи з голлівудськими локонами, але її справжня сила у буденних образах. Саме вони надихають модниць у Нью-Йорку чи Парижі, адже мінімалізм 1990-х залишається універсальним і позачасовим.

І якщо ви теж обираєте чорний кашемір від Toteme чи The Row замість яскравих речей, то точно зрозумієте секрет Кендалл. Особливо восени, коли хочеться повернутися до джинсів, шкіри, тренчів і пальт. Повністю повторити її гардероб, звісно, важко — балетки The Row коштують як оренда квартири, але почерпнути натхнення цілком реально.

Ідеї з гардеробу Кендалл Дженнер

Джинси індиго та балетки

Темний денім — справжній хіт сезону. Дженнер часто носить джинси відтінку індиго, які мають дорогий вигляд й підкреслюють фігуру. Найпростіший варіант — додати білу сорочку чи тонкий светр і взути балетки. Виходить елегантний образ без зайвих деталей.

Найпростіший образ зірки, що можна обіграти по-різному
Джинси та балетки. Фото: Vogue

Прямі джинси та заколка-крабик

Сірий денім прямого крою, мінімум аксесуарів і зібране волосся — цей образ ніби з 1995-го. Це класика, яку легко повторити. Головне — щільна тканина й чіткий крій.

Образ прямісінько з 90-х, що вартий уваги
Прямі джинси у Дженнер. Фото: Vogue

Шовкові штани та вузькі окуляри

Шовкові штани можуть нагадувати домашній лук, але Кендалл вміє подати їх по-іншому: поєднує зі шкіряною курткою, гостроносими туфлями й вузькими окулярами у стилі 90-х.

Кендалл Дженнер дивує стильними образами
Шовкові штани в образі Дженнер. Фото: Vogue

Результат — образ, що пасує і для вечора, і для прогулянки містом.

Раніше ми писали про те, яке модне взуття продемонструвала Зендея цього сезону.

Також ми повідомляли, які джинси з 90-х, що ще носила Керолін Бессетт-Кеннеді, повернулись в тренди.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
