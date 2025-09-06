Стильний осінній образ Ліндсі Лохан — що обрала американська зірка

Американська акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram

Американська акторка Ліндсі Лохан залишається однією з найстильніших та найяскравіших знаменитостей Голлівуду. Вона зачаровує особливими образами, які не просто трендові, а й комфортні та зручні. До того ж повторити їх зовсім не складно. Цього разу знаменитість з'явилась у стильному образі на осінь, який підійде для різних подій.

Світлину зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Модний осінній образ Ліндсі Лохан

Американська зірка Ліндсі Лохан показала універсальний образ на осінь. Акторка обрала тотал-лук, за винятком штанів. Такий стиль пасуватиме абсолютно для різних заходів. Можна хоч на побачення піти, хоч на роботу.

Ліндсі Лохан обрала однотонний чорний гольф та трендовий піджак в колір. Модель з широкими плечима в цьому сезоні буде на піку популярності, тож знаменитість не прогадала. Доповнили образ джинси прямого крою з високою талією. Для елегантності Ліндсі додала чорні туфлі на підборах. Вони придали образу жіночності та витонченості.

Стильний образ Ліндсі Лохан. Фото: Instagram

Довершили лук знаменитості аксесуари. Ліндсі обрала ніжну каблучку та стильну підвіску, темні окуляри у золотій оправі та стриману класичну чорну сумку. Подбала акторка навіть про телефон — ніжний брелок-браслет ідеально вписався в елегантний стиль модниці.

Повторити такий образ зовсім не складно. Це база на осінь, яка буде пасувати усім. Якщо ви шукаєте натхнення для комфортних стильних луків, то цей образ Ліндсі Лохан вам точно стане у пригоді.

