Ліндсі Лохан замилувала стильним образом — легко повторити

Ліндсі Лохан замилувала стильним образом — легко повторити

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:15
Стильний осінній образ Ліндсі Лохан — що обрала американська зірка
Американська акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram

Американська акторка Ліндсі Лохан залишається однією з найстильніших та найяскравіших знаменитостей Голлівуду. Вона зачаровує особливими образами, які не просто трендові, а й комфортні та зручні. До того ж повторити їх зовсім не складно. Цього разу знаменитість з'явилась у стильному образі на осінь, який підійде для різних подій.

Світлину зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Модний осінній образ Ліндсі Лохан

Американська зірка Ліндсі Лохан показала універсальний образ на осінь. Акторка обрала тотал-лук, за винятком штанів. Такий стиль пасуватиме абсолютно для різних заходів. Можна хоч на побачення піти, хоч на роботу.

Ліндсі Лохан обрала однотонний чорний гольф та трендовий піджак в колір. Модель з широкими плечима в цьому сезоні буде на піку популярності, тож знаменитість не прогадала. Доповнили образ джинси прямого крою з високою талією. Для елегантності Ліндсі додала чорні туфлі на підборах. Вони придали образу жіночності та витонченості.

Стильний образ на осінь від Ліндсі Лохан
Стильний образ Ліндсі Лохан. Фото: Instagram

Довершили лук знаменитості аксесуари. Ліндсі обрала ніжну каблучку та стильну підвіску, темні окуляри у золотій оправі та стриману класичну чорну сумку. Подбала акторка навіть про телефон — ніжний брелок-браслет ідеально вписався в елегантний стиль модниці.

Повторити такий образ зовсім не складно. Це база на осінь, яка буде пасувати усім. Якщо ви шукаєте натхнення для комфортних стильних луків, то цей образ Ліндсі Лохан вам точно стане у пригоді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які класичні речі обрати на осінь. Це база, яка роками не виходить з моди.

Також ми розповідали про те, яке взуття буде в моді цього осінньо-зимового сезону. Ці моделі чобіт підійдуть до всього.

мода осінь Ліндсі Лохан образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
