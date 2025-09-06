Стильный осенний образ Линдси Лохан — что выбрала американская звезда

Американская актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram

Американская актриса Линдси Лохан остается одной из самых стильных и ярких знаменитостей Голливуда. Она очаровывает особыми образами, которые не просто трендовые, но и комфортные и удобные. К тому же повторить их совсем не сложно. На этот раз знаменитость появилась в стильном образе на осень, который подойдет для различных событий.

Фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Модный осенний образ Линдси Лохан

Американская звезда Линдси Лохан показала универсальный образ на осень. Актриса выбрала тотал-лук, за исключением брюк. Такой стиль подойдет абсолютно для различных мероприятий. Можно хоть на свидание пойти, хоть на работу.

Линдси Лохан выбрала однотонный черный гольф и трендовый пиджак в цвет. Модель с широкими плечами в этом сезоне будет на пике популярности, поэтому знаменитость не прогадала. Дополнили образ джинсы прямого кроя с высокой талией. Для элегантности Линдси добавила черные туфли на каблуках. Они придали образу женственности и изящества.

Стильный образ Линдси Лохан. Фото: Instagram

Довершили лук знаменитости аксессуары. Линдси выбрала нежное кольцо и стильную подвеску, темные очки в золотой оправе и сдержанную классическую черную сумку. Позаботилась актриса даже о телефоне — нежный брелок-браслет идеально вписался в элегантный стиль модницы.

Повторить такой образ совсем не сложно. Это база на осень, которая будет подходить всем. Если вы ищете вдохновение для комфортных стильных луков, то этот образ Линдси Лохан вам точно пригодится.

Напомним, ранее мы писали о том, какие классические вещи выбрать на осень. Это база, которая годами не выходит из моды.

Также мы рассказывали о том, какая обувь будет в моде в этом осенне-зимнем сезоне. Эти модели сапог подойдут ко всему.