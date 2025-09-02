Осенняя классика — вещи, которые остаются актуальными годами

Классические вещи осени-2025 — стиль, что не стареет со временем
Время действительно летит, и меняется оно не только в календаре, но и в гардеробе. Только успели привыкнуть к одному тренду — уже на горизонте новый. И если вы не из тех, кто готов каждый раз полностью перестраивать шкаф, то выход есть. Мода любит повторяться, а некоторые вещи вообще не выходят из игры. Именно они и становятся нашими "спасителями", когда хочется выглядеть стильно, но без лишних затрат.
Cosmopolitan рассказал о таких вещах больше.
Какие вещи всегда в тренде
Материалы
Осень имеет своих фаворитов, и здесь без сюрпризов: кожа, замша и трикотаж. Это классика, которая каждый год снова в топе. Они практичны, универсальны и всегда добавляют образу той самой атмосферы уюта и стиля. А если выбирать базовые оттенки, то носить такие вещи можно не один сезон, меняя только аксессуары.
Например, замшевый пиджак прекрасно подходит и к джинсам, и к платьям. Трикотажный свитер можно комбинировать с чем угодно — от мини-юбки до классических брюк. А кожаная куртка уже давно стала тем самым must-have, без которого трудно представить осень.
Цвета
Здесь тоже все понятно: коричневый, бордовый и серый каждый год остаются главными героями осеннего гардероба. Серый — для уютных свитеров и кардиганов, бордовый — для ярких акцентов, а коричневый — для базы, которая никогда не подведет.
Конечно, дизайнеры время от времени подбрасывают нам неожиданные оттенки, чтобы освежить классику. Но именно эта стабильная тройка всегда держит планку.
Принты
Самые популярные варианты: тартан, принт "принц Уэльский" и гленчек. Они выглядят стильно и не теряют актуальности годами. А вот с гусиной лапкой или виши стоит быть осторожнее — сегодня они на пике, а завтра уже никто не вспомнит. Поэтому лучше ставить на проверенные варианты и строить на них образы.
Клетчатая рубашка — идеальная вещь для повседневных луков. Ее можно носить самостоятельно или накинуть поверх футболки, создавая эффект многослойности. А юбка в клетку сразу добавляет образу характера — от школьного preppy до взрослого и элегантного.
