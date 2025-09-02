Осенняя классика — вещи, которые остаются актуальными годами

Стильная девушка. Фото: freepik.com

Время действительно летит, и меняется оно не только в календаре, но и в гардеробе. Только успели привыкнуть к одному тренду — уже на горизонте новый. И если вы не из тех, кто готов каждый раз полностью перестраивать шкаф, то выход есть. Мода любит повторяться, а некоторые вещи вообще не выходят из игры. Именно они и становятся нашими "спасителями", когда хочется выглядеть стильно, но без лишних затрат.

Cosmopolitan рассказал о таких вещах больше.

Реклама

Читайте также:

Какие вещи всегда в тренде

Материалы

Осень имеет своих фаворитов, и здесь без сюрпризов: кожа, замша и трикотаж. Это классика, которая каждый год снова в топе. Они практичны, универсальны и всегда добавляют образу той самой атмосферы уюта и стиля. А если выбирать базовые оттенки, то носить такие вещи можно не один сезон, меняя только аксессуары.

Замшевый пиджак. Фото из Instagram

Например, замшевый пиджак прекрасно подходит и к джинсам, и к платьям. Трикотажный свитер можно комбинировать с чем угодно — от мини-юбки до классических брюк. А кожаная куртка уже давно стала тем самым must-have, без которого трудно представить осень.

Цвета

Здесь тоже все понятно: коричневый, бордовый и серый каждый год остаются главными героями осеннего гардероба. Серый — для уютных свитеров и кардиганов, бордовый — для ярких акцентов, а коричневый — для базы, которая никогда не подведет.

Серый кардиган. Фото из Instagram

Конечно, дизайнеры время от времени подбрасывают нам неожиданные оттенки, чтобы освежить классику. Но именно эта стабильная тройка всегда держит планку.

Принты

Самые популярные варианты: тартан, принт "принц Уэльский" и гленчек. Они выглядят стильно и не теряют актуальности годами. А вот с гусиной лапкой или виши стоит быть осторожнее — сегодня они на пике, а завтра уже никто не вспомнит. Поэтому лучше ставить на проверенные варианты и строить на них образы.

Клетчатая рубашка. Фото из Instagram

Клетчатая рубашка — идеальная вещь для повседневных луков. Ее можно носить самостоятельно или накинуть поверх футболки, создавая эффект многослойности. А юбка в клетку сразу добавляет образу характера — от школьного preppy до взрослого и элегантного.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Осадчая показала вещи из своего гардероба.

Также мы сообщали, какие зимние вещи модницы начали искать уже сейчас.