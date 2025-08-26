Модные вещи осени-2025, которые будут в тренде с сентября — в них каждая будет звездой

Девушка в стильной блузке. Фото: Freepik

Новый сезон всегда начинается с желания освежить гардероб. Сентябрь 2025-го — не исключение. Стилисты назвали несколько вещей, которые модницы точно захотят добавить в свой осенний образ. Они практичные, удобные и одновременно привлекают внимание.

Об этом пишет Who What Wear.

Реклама

Читайте также:

Модные акценты в образах, которые будут актуальны в сентябре

Капри

Брюки длиной чуть ниже колена снова напоминают о себе. Их носят с легкими тренчами, короткими жакетами и обувью на каблуке с тонким ремешком. Такой низ открывает щиколотку, делая силуэт более стройным. Если же хочется комфорта, то сочетайте капри с мюлями или босоножками на низком каблуке.

Капри. Фото из Instagram

Браслеты-банглы

Этот аксессуар обещает стать настоящим хитом. Смело сочетайте разные формы и цвета, чтобы создать эффектную композицию. Банглы прекрасно подчеркнут обнаженные руки в топах без бретелек или коротких платьях. Они добавляют образу динамики и стильно смотрятся даже в повседневных луках.

Браслет-бангли. Фото из Instagram

Принт в горошек

Классический горошек возвращается в обновленном формате — больше, ярче и смелее. Например, черная юбка в белый горошек будет современно смотреться с кожаным жакетом. А длинные макси-юбки с этим принтом легко комбинируются с базовыми майками или рубашками oversize. Такой вариант сочетает в себе и женственность, и нотку ретро.

Длинная юбка в горошек. Фото из Instagram

Пояс-шарф

Тонкий шелковый платок теперь выполняет роль пояса. Его завязывают сбоку на талии, создавая легкий акцент. Это маленькая деталь, которая превращает даже простые джинсы и белую майку в стильный образ. А если подобрать платок в яркий принт, то он станет главным акцентом аутфита.

Платок на поясе. Фото из Instagram

Брюки-аладдины

Самое смелое возвращение сезона. Легкие, свободные, объемные — они создают эффект полной свободы движений. Такие брюки можно сочетать с обтягивающей майкой или кроп-топом для контраста, или же со свободной рубашкой для непринужденного, богемного настроения.

Брюки-аладдины. Фото из Instagram

Этот тренд точно понравится тем, кто любит нестандартные решения.

Ранее мы писали о том, какие еще базовые вещи пригодятся в осеннем сезоне.

Также мы сообщали, какие вещи заслуженно могут считаться настоящей классикой.